"No pongo Peso Pluma": Restaurante se niega a poner música del cantante de corridos tumbados

Con sólo 23 años de edad, Peso Pluma se ha vuelto un fenómeno musical, pues en poco tiempo ha alcanzado el éxito internacional con sus corridos tumbados, tras convertirse en el primer mexicano en liderar la lista global de la plataforma Spotify. El cantautor originario de Zapopan, Jalisco, se ha posicionado entre los cantantes preferidos del momento, con el éxito de temas musicales, como "Ella Baila Sola”, “Azul”, “La Bébe”, “Las Morras”, “PRC” y “Rosa Pastel”, entre otros.

En días recientes trascendió que Peso Pluma tendrá que pagar por los derechos de autor del éxito “Ella baila sola” al autor de la letra, Eslabón Armado, cada vez que interprete en vivo la canción en los próximos eventos en los que se presente. Ello, luego de que el integrante de Eslabón Armado expresara su inconformidad porque “La Doble P” no le dio el crédito correspondiente.

Sin embargo, como cita la frase “el gusto se rompe en géneros”, también hay personas a quienes no les agrada la música del también llamado “Doble P”, como lo demuestra el caso de un restaurante que se niega a poner música de Hassan Emilio Kabande Laija, por lo que colocó un singular mensaje en las pantallas de su negocio.

El restaurante envió este contundente mensaje a sus comensales. Foto: Especial

“No pongo Peso Pluma”, se lee en los dispositivos electrónicos colocados en el restaurante. La imagen publicada en redes sociales causó revuelo entre los internautas, quienes no tardaron en expresar sus opiniones.

“Excelente !!! muy respetable, es su negocio y a quienes no les agrade pueden irse a otro restaurante”; “Pero nos iremos sin pagarle, esto lo que hace este restaurante se llama racismo”; “alguien que quiere la cultura Mexicana. Y no tocar basura”; “opino que tienen muy buen agente de marketing, querían darse a conocer y eligieron el tema del que todo mundo habla así que bien por ellos”; “Hello, no se niega, simplemente informa que no está incluida en su repertorio”; “que muy buen gusto tiene el administrador del restaurant”; son algunos de los comentarios que se leen.

SIGUE LEYENDO:

¡Cuidado Peso Pluma! Exintegrante de Acapulco Shore se lanza como cantante de corridos tumbados