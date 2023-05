Igual que Lady Di: Harry y Meghan involucrados en una persecución de coche "casi fatal" con los paparazzi en NY

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle de nuevo se encuentran en boca de todos y esta vez no por polémicas declaraciones en contra de la familia real británica, sino por una fatal persecución que vivieron a por parte de los paparazzi en Nueva York, Estados Unidos, y que en redes no ha dejado de ser comparado con el acoso mediático al que se enfrentó su madre, Lady Di, y que le costó la vida a causa de un accidente de auto.

La noche del martes los ex duques de Sussex asistieron al Women of Vision Awards, en Nueva York, donde Meghan Markle recibió el importante premio por su trabajo como defensora de los derechos humanos y aunque en un inicio su lujoso y costoso look acaparó toda la atención, esta mañana se dio a conocer sobre el desafortunado incidente que vivieron tras la noche llena de festejos. Hasta el momento se sabe que tanto la exactriz como el hijo de Carlos III y Lady Di se encuentran "molestos y conmocionados", según dijo una fuente anónima a Page Six.

"Casi catastrófica", así fue la persecución de un paparazzi contra la pareja

De acuerdo con las declaraciones de la fuente, la persecución fue "casi catastrófica" y una de las mayores preocupaciones es que además de los exroyals en el carro también viajaba la madre de la protagonista de "Suits", Doria Regland, quien asistió a la entrega del premio para acompañar y celebrar a su hija. Sin embargo, se reveló que una vez que abandonaron el Teatro Ziegfeld, aproximadamente a las 22 horas, comenzaron a ser perseguidos por al menos 12 paparazzi.

"Comenzó con 12 paparazzi, luego terminó con cuatro persiguiendo (Meghan, Harry y Doria). Su seguridad hizo todo lo posible para perderlos (paparazzi)", precisó la fuente.

Al no ser esta la primera vez que Harry y Meghan se enfrentan a una situación como esta, recurrieron a uno de los trucos que revelaron en su serie documental de Netflix, y para huir de todo el caos que generaron las personas con sus cámaras, los tres desistieron de vajar en su vehículo personal para tomar un taxi, pero esto no detuvo la situación. Cabe destacar que en los pocos detalles que se dieron a conocer destaca que un camarógrafo que los persiguió incluso golpeó el auto; mientras que uno más estuvo a punto de atropellar a un policía de Nueva York, aunque una fuente policial le dijo a CNN que a pesar de la persecución no ocurrió ningún accedente.

De esta experiencia catastrófica y que pudo haber terminado en una tragedia igual que con la fallecida Lady Di y madre de Harry, se tienen pruebas que aún no han salido a la luz y es que según el medio citado, el propio hijo de Carlos III usó su celular para grabar a los paparazzi que los perseguían, una acción que repitió su seguridad. Por otro lado, se informó que tras la entrega del premio la policía se vio involucrada no sólo con un posible atropello, pues también intentaron controlar a los fotógrafos y camarógrafos, aunque los esfuerzos fueron en vano.

Entre lágrimas, la pareja reveló en su serie los peores momentos a los que se enfrentaron a causa del acoso mediático. (Foto: Netflix)

"Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la Sra. Ragland estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos. Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos oficiales de la policía de Nueva York", dijo un representante de la pareja.

En la misma declaración, el vocero de los exduques de Sussex no dudó en recordar que aunque ambos son figuras públicas y por lo tanto el interés hacia ellos es muy grande, éste "nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie", en una clara referencia a los accidentes más graves que se pudieron haber ocasionado a lo largo de la noche. En ese mismo sentido, agregó que la madre de Meghan, de 66 años, estaba "aterrorizada" por la experiencia "horrible".

A pesar de este polémico recibimiento a la ciudad de Nueva York, la fuente consultada por el medio añadió que la pareja sigue en el lugar y hasta el momento se desconoce cuándo regresarán a su casa en Montecito, California, junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibeth.

El amigo de la familia, Misan Harriman, recordó a Lady Di el pasado 6 de mayo con motivo del cumpleaños de Archie. (Foto: IG @misanharriman)

¿Cómo murió Lady Di?

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997 a los 36 años tras un accidente de auto en el túnel del Pont de l'Alma en París, Francia, y su muerte ha sido recordada en las últimas horas por la lamentable experiencia a la que se acaba de enfrentar su hijo menor. Y es que hace 25 años su chofer, quien sobrevivió aquella noche, también se enfrentó a una persecución de los paparazzi que finalmente terminó en el trágico incidente.

Por su parte el príncipe Harry ha revelado que la muerte de su madre lo dejó marcado de por vida, primero creyendo la idea de que Lady Di había fingido su muerte para escapar de una vida "miserable", y después por confesar su temor cada que ve una cámara encendida, pues el rostro y accidente de la royal le viene a la mente. "Ser parte de esta familia, en este rol, en este trabajo, cada vez que veo una cámara, cada vez que escucho un clic, cada vez que veo un flash, me lleva directamente al pasado", dijo en el documental "Harry & Meghan: An African Journey".

Asimismo, en su reciente serie de Netflix, el también hermano de William de Gales, expresó su preocupación porque además de su madre, su esposa Meghan Markle comenzó a ser acosada por los tabloides británicos, una situación que también se extendió hasta su familia en medio de todo el conflicto que se desató con su padre, Thomas Markle.

"Los paparazzi todavía acosan a la gente, pero el acoso ahora realmente existe más en línea. Una vez que se publican las fotografías y se colocan las historias junto a ellas, llega el acoso en las redes sociales. Ver a otra mujer en mi vida, a quien amo, pasar por este frenesí difícil. Es básicamente el cazador contra la presa", dijo Harry.

