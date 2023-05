Karely Ruiz revela que sí tiene una relación con Santa Fe Klan: “Estamos dejando que fluya”

En el mundo del espectáculo, los famosos muchas veces tuvieron que recurrir al escándalo para poder darle un mayor empuje a su carrera o para reactivarla. Esto parece no estar tan alejado de las nuevas figuras, conocidas como influencers, aquellos personajes que surgieron de las redes sociales tras ganarse el corazón de los internautas por alguna habilidad especial. Es el caso de Karely Ruiz, quien destacó como modelo, es pro animal y ahora ya aceptó que tiene una relación con Santa Fe Klan, tema que fue tendencia desde que comenzó hace un par de meses.

A través del podcast Chismecito con café, le platicó a Julio Orozco que en principio se juntó con el rapero para realizar la colaboración musical "Sabes", pero que poco a poco las cosas fueron escalando al grado de interesarse uno por el otro. Incluso, aceptó que todo comenzó desde el beso que se dieron en el concierto que el guanajuatense ofreció en Monterrey, Nuevo Léon.

"Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena. Los dos venimos de abajo, platicamos, él me contó su historia, yo le conté mi historia fuera de redes y conectamos muy bien. Estamos nerviosos porque no nos conocíamos en persona... Luego me besó en Monterrey y ahí todo se tornó más serio y ya lo platicamos y estamos dejando que fluya", platicó Karely Ruiz.

La regiomontana aceptó que la relación que están llevando con Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del rapero, es un tanto compleja porque ambos son famosos y están en el ojo público por dos. "Es algo que debemos saber sobrellevar si queremos tener algo. Digo, yo estoy abierta a cualquier cosa y si no pues también, no me voy a molestar", afirmó.

¿Cómo le gustan los hombres a Karely Ruiz?

Desde siempre, Karely Ruiz dijo que le gustan los hombres "feos", pero no pasaba de ahí. Ésta fue precisamente una de las preguntas de Orozco hacia la modelo. Ella aseguró que en otrora le gustaban guapos, pues le daba mucha importancia al físico, pero con el paso del tiempo dejó de importarle eso debido a que hay cosas con mayor relevancia como los sentimientos o cómo se comporte con la familia.

A sus 22 años asegura que apenas está viviendo y aunque se encerró en otro momento con cosas de todo tipo, apenas se está dando la oportunidad, pues "conocer a una persona lleva mucho tiempo", mencionó en alusión al cantante. Sobre la polémica con Maya Nazor, reiteró que no son amigas porque nunca se han tratado y que sí le llegó a comentar algo en redes sociales fue como a cualquier otra influencer. Ahora, aseguró, prefiere evitar el tema.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan lo están intentando (Foto: IG @karelyruiz)

