Mujer muestra su "glow up" en redes tras vencer el alcoholismo y se vuele viral

Una mujer que estuvo al borde de la muerte debido a su adicción al alcohol ha compartido cómo logró transformar su vida. Justine Whitchurch, de Gold Coast (Australia), dejó de beber hace nueve años después de ser hospitalizada por su crónica adicción, que la llevaba a esconder alcohol en botes de champú en la ducha. Aunque ahora disfruta de una exitosa carrera como entrenadora personal, creadora de contenido de vida fitness, escritora y madre de dos hijos. Muchos aseguran que tuvo un "glow up", pues constantemente le comentan que el cambio es muy evidente.

Mucha gente se siente inspirada con su historia. Foto: @jusswhitchurch / Instagram.

Recientemente, Justine contó que antes de tomar la decisión de dejar el alcohol, consumía tres botellas de vino al día y shots de vodka, incluso llegó a beber enjuague bucal cuando desesperadamente necesitaba algo que la calmara. Siempre tenía una botella a la vista en la mesa y varias estratégicamente colocadas por toda la casa para rellenarlas según fuera necesario. En el punto más álgido de su enfermedad, llegó a pesar muy poco y apenas podía mantenerse en pie.

Ahora luce mejor que en sus 20

Desde que Justine dejó el alcohol para siempre, ha experimentado una notable mejora en su apariencia a los 49 años en comparación con cuando tenía 20. Sin embargo, llegar hasta aquí no fue fácil y tuvo que enfrentarse a sus demonios internos.

Aprendió a amarse tal y como es. Foto: @jusswhitchurch / Instagram.

"Emocionalmente me atrofié y me deshice ante el más simple de los retos. Físicamente me había vuelto totalmente dependiente y mi cuerpo empezaba a apagarse… Mi hígado mostraba signos de cirrosis, las plaquetas estaban peligrosamente bajas, los niveles de triglicéridos elevados, se me caía el pelo y, en la última parte de mi adicción, básicamente sustituía la comida por alcohol", comentó, según recogió el diario Daily Star.

Espera seguir mejorando. Foto: @jusswhitchurch / Instagram.

Tuvo que tocar fondo en 2012 para que Justine quisiera dar un giro a su vida. Su familia la obligó a volver a Queensland con la esperanza de que eso la ayudara a enderezar su vida, y sus padres se hicieron cargo de sus dos hijos pequeños mientras ella ingresaba en un programa diurno de una clínica de rehabilitación local.

Lo usaba para evadir sus problemas

Justine tuvo su primer encuentro con el alcohol a los 15 años, en una fiesta, pensando que era una típica decisión adolescente rebelde, pero no sabía que cambiaría su vida para siempre. Descubrió que beber reducía sus inhibiciones y le permitía superar su timidez. Pronto se dio cuenta de que podía aliviar su ansiedad con una copa.

"Aunque no lo reconocería hasta una década después, hubo un incidente que creo que cambió mi forma de beber… Había estado saliendo con un novio del que estaba locamente enamorada y no podía aceptar la ruptura. Fui a la nevera, cogí una botella de cerveza, la bebí mientras sollozaba hasta quedarme dormida. Esa sensación de adormecimiento y calma se convirtió en algo a lo que recurriría más adelante para enfrentar cualquier situación incómoda", contó.

