La verdad del supuesto Outlet de Shein en México en donde hay ropa y zapatos por menos de 100 pesos

La marca de ropa Shein ha crecido rápidamente en los últimos años debido a los bajos costos de cada prenda, la variedad de tallas que hay en cada una de ellas y los demás artículos que pueden encontrarse en su tienda virtual; la marca tiene presencia en más de 200 países y México es uno de ellos, y aunque nunca se ha anunciado la apertura de una tienda física, en nuestro país.

Hay un establecimiento particular que no pertenece a la marca, pero ahí se venden blusas, pantalones, vestidos, trajes de baño, shorts, entre otras cosas por menos de 100 pesos. Las prendas son completamente nuevas y se entregan en las características bolsas de plástico; este outlet se encuentra ubicado en Monterrey, Nuevo León, sobre la avenida Rodrigo Gómez #1732 en la colonia Morelos con un horario de 12:00 a 19:00 horas.

¿QUÉ DICE SHEIN SOBRE ESTA Y OTRAS TIENDAS?

SHEIN no tiene outlets ni tiendas físicas en Monterrey. Nuestros únicos espacios comerciales en México hasta el momento han sido pop-up stores desarrolladas directamente por la marca, es decir, puntos de venta con una duración aproximada de tres a cuatro días en algunas ciudades del país.

Si bien, durante 2022 SHEIN tuvo presencia en Monterrey con una pop-up store (tienda fugaz), por el momento no hay planes de abrir una tienda física en esta ciudad, ni en ninguna otra, por lo que cualquier negocio que venda productos de SHEIN no está relacionado con nosotros, y, por tanto, al no ser un distribuidor autorizado por la marca, los derechos de los clientes no están protegidos, por lo que la calidad del producto, la política de devoluciones y el servicio de atención al cliente varía significativamente de la atención que SHEIN brinda a sus clientes.

En caso de tener alguna pop-up store en el futuro, la anunciaremos a través de nuestras redes sociales oficiales.

Con el propósito de mantener la debida imagen de la marca, se han emprendido acciones legales contra tiendas y comercios de este tipo, por la utilización indebida de la Marca, Logos y Logotipos que SHEIN tiene registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo cual dichos establecimientos enfrentan el riesgo de ser multados con hasta 25 millones de pesos, e inclusive ser clausurados de manera definitiva. Confiamos en que aquellos espacios comerciales que actualmente ofrecen productos SHEIN ostentándose como parte de la marca, desistan de este tipo de prácticas que además de vulnerar una marca con presencia global, causan confusión entre el público que adquiere nuestros productos a través de la página oficial www.shein.com.mx

De acuerdo con el youtuber Iván López, quien se aventuró al centro comercial donde se encuentra ubicado el local, las filas para entrar son bastantes largas, por lo que se recomienda tener tiempo disponible para esperar.

¿Qué es Shein?

Shein es una popular tienda de moda en línea que ofrece una amplia variedad de ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños. Se caracteriza por tener precios bastante bajos y una amplia gama de estilos y tendencias de moda. Esta tienda se ha vuelto muy popular en los últimos años debido a su gran selección de productos y su enfoque en la moda rápida y accesible; la empresa tiene su sede en China y realiza envíos a nivel internacional, llegando a clientes de todo el mundo.

Ha habido varios rumores y acusaciones relacionadas con la explotación laboral y condiciones de trabajo en Shein. Algunos informes y testimonios han sugerido que la empresa utiliza fábricas y talleres con prácticas laborales precarias, salarios bajos, largas jornadas de trabajo y condiciones de trabajo inseguras.

Sin embargo, Shein ha negado repetidamente tales afirmaciones, afirmando que cumple con todas las leyes laborales y que trabaja con proveedores que se adhieren a estándares éticos y sociales. También ha anunciado iniciativas para mejorar la sostenibilidad y responsabilidad social en su cadena de suministro.

