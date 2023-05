El hombre que salvó a un bebé de ser atropellado fue recompensado con un nuevo trabajo, hace poco vivía en la calle

El pasado 1 de mayo, Ron Nessman vivió una experiencia que cambió su vida mientras se encontraba en una entrevista para entrar a una reconocida cadena de restaurantes en Estados Unidos. En un giro inesperado, pasó de buscar empleo a protagonizar un acto heroico que lo catapultó a la fama en redes sociales y medios de comunicación, lo cual lo ayudó a tener un nuevo trabajo.

Fue un momento con mucha tensión. Foto: Especial.

Un fuerte viento hizo que el cochecito en el que viajaba el sobrino-nieto de una mujer se desplazara hacia el tráfico, ella intentó alcanzarlo pero se cayó muy fuerte y no pudo levantarse aunque lo intentó, por lo que parecía que la carreola sería aplastada por los autos. En un instante, la vida del menor estuvo en grave peligro. Sin pensarlo dos veces, Ron Nessman corrió y evitó un desastre inminente.

Fue recompensado por su heroísmo

Su rápida reacción y valentía fueron cruciales. Después de su admirable gesto, Nessman recibió una grata sorpresa, pues además de asegurarse el trabajo para el cual había sido entrevistado, varias empresas locales le ofrecieron otras oportunidades. Al respecto, en una entrevista con un canal de noticias local, Nessman expresó que su acción fue puramente instintiva y que no tuvo tiempo de pensar, simplemente reaccionó ante la situación.

Nessman es un ex camionero, oriundo de San Bernardino, California, que ha experimentado una serie de dificultades en su vida. Tras sufrir la pérdida de su novia, pasó varios años viviendo en la calle. Sin embargo, en los últimos meses, ha logrado reconectar con su familia y ha estado viviendo junto a su hermana.

Su familia está orgullosa de él

Tras el incidente, el heroísmo de Ron Nessman se hizo viral en las redes sociales. Sus familiares, repartidos por todo Estados Unidos, se mostraron emocionados al ver el video. No obstante, no sólo sus parientes celebraron su valentía, sino que numerosos usuarios en las redes sociales elogiaron su acto.

Ahora es un héroe local. Foto: Especial.

“Me sentí muy mal por la señora. Tengo sobrinos y sobrinas, puedo imaginar algo así… No habría podido vivir conmigo mismo si no hubiera hecho nada, por supuesto. Me alegro de haberme dado cuenta y de haber estado en ello", comentó. "Muy conmovido por esto. Espero que este tipo vuele en la vida. Me hizo llorar", “Algunos héroes no usan capas... están de camino a casa después de una entrevista de trabajo cuando se requiere su servicio. Felicitaciones a Ron Nessman", fueron algunos de los comentarios que recibió en redes.

