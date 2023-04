Karely Ruiz presume sus lujosas compras para provocar a sus haters

Aunque es bien sabido que Karely Ruiz se da una vida de lujos, producto de la venta de su contenido exclusivo en la popular página OnlyFans así como sus presentaciones, casi nunca ha sido presuntuosa (a menos que se compre un vehículo de lujo). Fue hasta la noche de este domingo que se decidió a publicar una fotografía donde aparece con todas las compras que realizó en algún centro comercial.

Desde hace unas semanas, la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, ha entrado en una batalla contra los llamados haters. En este caso ellos creen que no merece tanta abundancia sólo por ser bonita y estar "operada". En un principio ella no se defendía, pues prefería no gastar energía en ese tipo de cosas, pero ahora ya les da hasta con la cubeta.

Bajo el término "soporten", Karely Ruiz ha presumido todo lo que tiene (sin olvidarse de sus orígenes precarios). En este caso, no pudo evitar compartir una instantánea donde aparece de rodillas en el suelo de su departamento en la Ciudad de México y rodeada por bolsas con el nombre de marcas reconocidas y exclusivas.

Karely Ruiz le envía contundente mensaje a sus haters

Para nadie es un secreto que Karely Ruiz debe mucha de su popularidad y fama a la venta de sus fotografías en paños menores, además de sus presentaciones en diversos centros de espectáculos y hasta carnavales. Sin embargo, parece que las grandes cantidades de dinero que recibe le molestan a las personas, quienes han puesto el grito en el cielo por la suerte que corren muchos influencers como ella.

La joven de 22 años ha encontrado en el sarcasmo la mejor manera de defenderse: "Andar en tanga todo el día si dejaaaaa y soporten", escribió a manera de provocar a todos sus detractores, quienes en su mayoría podrían escribir en su contra impulsados por la envidia, a razón de sus verdaderos fans.

Karely Ruiz y sus compras lujosas (Foto: captura de pantalla)

"Pues de que deja deja! Sería el colmo tener ese cuerpazo y no sacarle provecho !!! Quesooo", "Por lo menos haces algo para tener dinero no como otras mantenidas", "Pss gozalo por q la gente pasa de moda y soporta", "Jajaja amo cuando andas depre y te compras un chin$% de cosas", fueron algunos de los comentarios que le hicieron en Instagram.

