Karely Ruiz se burla de sus haters con meme de Mario Bros: "No se claven"

Al parecer la relación que Karely Ruiz lleva con sus seguidores se empieza a deteriorar un poco, pues tal parece que cada movimiento que da es motivo de crítica. Una de las últimas fue la camioneta de lujo que se compró, producto de sus apariciones en eventos y claro, su contenido exclusivo en la plataforma OnlyFans, donde es una de las mujeres más buscadas.

Aunque ella desde el principio manifestó que no le interesaba hacer debate ni polémicas en las redes sociales, ahora se ha dedicado a responderle a la mayoría que no está de acuerdo con el estilo de vida que lleva, pues a consideración de ellos, todo lo ha ganado de manera fácil mientras que la mayoría trabaja de sola sol para poder mantenerse.

"A pero qué no haga sorteoooos por qué se les olvida el hate que me tiran ajjajajajajajajajaja lo que hace el dinero. Mínimo yo me encuero y no ando afectando a nadie jajaja, fue uno de los mensajes que soltó en Facebook, donde tiene más de 4 millones y medio de seguidores.

Ahora, tuvo la ocurrencia de soltar un meme donde aparecen los personajes de Mario Bros (se acaba de estrenar su película) para hacer mofa de las críticas que ha recibido sobre su vehículo. "NO SE CLAVEN AJJAJA me lo mando un fan", escribió Karely Ruiz en la publicación donde aparecen dos personajes con el "título" de licenciada e ingeniero, con un coche modesto, mientras que el de ella es uno enorme conducido por Toad.

Karely Ruiz recibe reclamos por sus sorteos

En esa misma publicación, Karely Ruiz recibió el reclamo de un usuario donde le pidió que no engañara a las personas con los supuestos sorteos y depósitos que le hace a sus seguidores. Ella le respondió con un simple "achis" para después reír. Otros internautas mencionaron que pese a ser fans destacados nunca ha visto un peso de la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León.

De igual forma ha sido acusada de no tomarse fotos con sus fans, quienes al reconocerla quieren saludarla y llevarse la selfie del recuerdo. En estos casos ella ha mencionado que no siempre está en condiciones para darse a la gente, a la que quiere mucho. posterior a eso siempre arremete con todo tipo de imágenes con las personas para dejar claro que no es payasa con nadie.

