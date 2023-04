Esmeralda Ugalde y su colección de 4 trajes de baños ideales para la playa

Si la playa es el destino en estos días de vacaciones, pero no hay una sola idea del tipo del traje de baño que se puede utilizar, es recomendable que se consulten las redes sociales de los famosos. Ellos siempre tendrán una respuesta a esas dudas de moda y estilo de vida. Un ejemplo perfecto es la actriz Esmeralda Ugalde, quien siempre está en tendencia por lucir los mejores atuendos.

La también cantante tiene un gusto particular por visitar la playa, lugar recomendable para alejarse del estrés, conectar con la naturaleza y purificarse con las aguas marinas. En este caso, ella posee una excelente colección de outfits para este hermoso escenario que la hacen ver elegante y cómoda.

Esmeralda Ugalde adora salir a la playa (Foto: IG @esmeoficial)

A través de su cuenta de Instagram, Esmeralda Ugalde compartió una fotografía donde se le puede ver recostada sobre la maleza y teniendo de fondo el imponente mar. Con la sonrisa que ha enamorado millones de corazones, la joven de 31 años se mostró sin gota de maquillaje y con un diseño con estampado animal print que recuerda la piel de las zebras y que tiene como detalle unas cadenas de plástico en la parte del top.

"Me gusta encontrarme con la sabiduría del mar. Me da la calma y en esa calma me encuentro a mi", escribió la también conductora de televisión con el cabello largo y lacio suelto al aire.

Los otros modelos de Esmeralda Ugalde

Pero las sorpresas no terminan con ese diseño sofisticado de Esmeralda Ugalde, ya que en su guardarropa tiene bien guardados otros tres modelos que son la envidia de sus contactos. A pesar de que es una joven con un cuerpo atlético, no se aventura a utilizar modelos como los que se ponen Issa Vegas o Yanet García.

Esmeralda Ugalde tiene un gusto particular por los bañadores de colores sobrios (Foto: IG @esmeoficial)

Esmeralda Ugalde es una actriz de 31 años (Foto: IG @esmeoficial)

El primero de estos es de tonalidad rosa mexicano con detalles en dorado. Con él le dio la bienvenida a la primavera y con los pies en el mar. El segundo es más colorido, pues tiene flores en naranja, verde y rojo. El último es más sobrio, pues es de color verde militar con detalles en oro en la parte del top.

Esmeralda Ugalde es colaboradora de Venga la Alegria en Fin de Semana (Foto: IG @esmeoficial)

