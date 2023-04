Seducía a los hombres para matarlos, hasta que se enamoró de uno: la misteriosa leyenda de la sirena de Zumpango

La laguna de Zumpango, es visitada por varios turistas al año atraídos por sus aguas para disfrutar el paisaje, así como la flora y fauna de la región además de la gastronomía regional, el gobierno ha trabajado en limpiarla y rehabilitarla con la finalidad de recibir más visitantes.

La leyenda nación en los años 60s Foto: Pixabay

Se encuentra entre Teoloyucan y Zumpango en el Estado de México, sus aguas formaban parte de aquella enorme extensión de agua formada también por el Lago de Xaltocan y el de Texcoco, Tenochtitlan, Xochimilco y Chalco; tiene 20 kilómetros cuadrados de extensión. En las orillas se han encontrado algunos vestigios, como esqueletos de mamuts. Pero también ha sido protagonista de leyendas terroríficas en la región.

Pobladores afirman que una sirena se refugia en las aguas de la laguna Foto: Pexels

Una de ellas es la de la sirena que se refugiaba en sus aguas y que incluso algunos pobladores afirman que aún habita ahí y que la han visto. Surgió en la década de los 60s, cuando en la zona se registró la desaparición de varios jóvenes lo que alertó a la población, ya que se desconocía la causa pues no volvían a saber nada de sus seres queridos.

En la orilla de la laguna se han encontrado restos de mamuts Foto: Twitter @AmbientalCiclo

Un día un joven al pasar cerca de la laguna, escucho un cantó seductor y se acercó a la orilla, al no ver nada se acercó más y alcanzó a ver una figura de una mujer hermosa mitad humana de la cintura para arriba y mitad pez de la cintura para abajo.

La sorpresa no fue solo para el joven caballero, ya que también la sirena quedó cautivada por lo bien parecido que era, el joven le suplicó que no le hiciera daño y que le permitiera ir a avisarle a su mamá que estaba enferma que se encontraba bien. La sirena decidió no matarlo con la condición de que regresara, el joven le do su palabra, pero la traicionó, no sólo no regresó sino que alertó a la población de lo que le había sucedido a los jóvenes que habían desaparecido.

Se encuentra entre Teoloyucan y Zumpango en el Estado de México Foto: Google Maps

El joven traicionó a la sirena

Los habitantes decidieron organizarse para ir en busca del extraño ser, ella al percatarse de las intenciones comenzó a emitir un sonido tenebroso que hipnotizó al joven y lo hizo aventarse al agua frente a todos los presentes, el hombre se encontró con la sirena, pero lo que no vio era que se trataba de un ente demoníaco furioso que terminó por hundirlo en el lago a la entrada de la cueva.

Los habitantes decidieron organizarse para ir en busca del extraño ser Foto: Pixabay

Los pobladores intentaron sacar agua del lado para acorralar a la mística criatura, pero después encontraron el cuerpo inerte del joven, quien tenía un letrero donde la sirena lanzó una amenaza a los vecinos; pidió que dejaran de sacar agua porque si no les iba a ir muy mal a todos. Debido a la amenaza, las personas dejaron el lago. Hasta el día de hoy hay personas que aseguran haber visto a la sirena.

DME