Ofrecen 900 mil pesos al dueño de este billete de 20 con esta característica especial

Los billetes son fundamentales en la vida de muchas personas, ya que nos permitirá subsistir y no entrar en la indigencia. Pero, para muchos el dinero no es importante en este sentido, sino que para los fanáticos de la numismática cumple un rol destacado. Estas personas suelen pagar cifras millonarias por algún billete o moneda en particular. En esta ocasión, un billete de 20 es el más buscado por tener características especiales.

Desde hace poco más de un año que la compra de billetes o monedas se ha vuelto una tendencia y hay personas que son capaces de ofrecer una cifra millonaria por ellos, por más que sean de baja denominación. Si no lo has notado, cualquiera de nosotros puede tener entre los bolsillos un billete o moneda con números de serie especiales o impresiones históricas que pueden llegar a costar una fortuna y que atraen la atención de los coleccionistas.

La numismática se ha vuelto a poner de moda. Fuente Pinterest

Si bien la numismática existe desde el siglo XIX, esta disciplina de coleccionar monedas y billetes antiguos o títulos de valor ha vuelto a entrar en vigencia y cada vez son más las personas que son capaces de pagar una fortuna para quedarse con billetes, incluso de poco valor. En el último tiempo, se conoció que un aficionado pagó 5 millones al dueño de un billete 100 pesos con la imagen de Sor Juana.

La increíble cifra que ofrecen por un billete de 20 con características especiales

En estos últimos días se ha difundido por Mercado Libre, una de las páginas de compra y venta más famosas del mundo, un billete de 20 pesos a 900 mil pesos. Parecerá increíble, pero no sólo conmemora al Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, sino que cuenta con un número de serie muy especial.

Ofrecen una millonaria cifra por un billete de 20 pesos. Fuente archivo

Lo particular de este billete de 20 pesos es que tiene un fragmento de la obra artística que hace referencia a la frase “Solemne y pacífica entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México el día de septiembre del memorable año de 1821”. A la izquierda se observa la Bandera del Ejército de las Tres Garantías y a la derecha, la bandera de nuestro país.

