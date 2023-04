Olivier Polge, la nariz de Chanel que construye fragancias de elegancia y éxito

Olivier Polge es la nariz de una de las firmas más icónicas del mundo de la moda, y el responsable de grandes creaciones. En su reciente visita a México, dio una entrevista muy especial a Panorama.

La pasión por los aromas viene en la sangre de Olivier, pues su padre Jacques Polge fue perfumista para la casa de moda durante 37 años. Si bien siempre tuvo este ejemplo, nos confesó que no fue de inmediato que decidió dedicarse a ello.

“Descubrí mi pasión muy lentamente. Mi papá fue la nariz de Chanel antes de mí, así que mientras crecía los perfumes siempre estuvieron a mi alrededor, pero cuando eres un adolescente no quieres ser como tus padres. Cuando tenía 20 años, en un verano fui al laboratorio de mi padre y me di cuenta de que amaba los perfumes y crearlos, desde ahí decidí cambiar y empezar a aprender perfumería”, recordó Polge, quien en un principio pensó en dedicarse al arte.

No hay duda de que un perfume y un aroma nos puede decir mucho de la personalidad de alguien y evocar emociones y recuerdos, “yo creo que dice muchas cosas, revela un lado de la personalidad de cada uno de nosotros. Creo que tenemos muchas formas de expresar nuestra personalidad por la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos y la fragancia también dice algo más”, aseguró Olivier.

Grandes íconos olfativos han sido parte de Polge y nos dijo uno de sus favoritos: “Esta es una pregunta difícil que mucha gente me hace. Entre mis fragancias favoritas, digamos que es Chanel 19, que es especial porque no está entre los perfumes más famosos de Chanel. Creo que hay algo misterioso en ella, hay algo indescriptible. Y hay un ingrediente que me gusta mucho que es el iris, del cual extraemos el aroma de la raíz, así que no es tanto un aroma floral, pero en el medio tiene notas empolvadas y amaderadas. Es realmente increíble ese olor”.

Escoger el perfume ideal a veces no es tan sencillo, a lo que el perfumista nos comentó, “creo que la manera de elegir tu fragancia ideal, de forma perfecta, llevaría algún tiempo porque un perfume interactúa con la piel. Tienes que experimentarlo durante un par de días para ver cómo reacciona con tu piel y tu personalidad. Más aún que un perfume también evoluciona en el tiempo, tienes una cierta transformación en el desgaste”.

Asimismo, Olivier nos confesó cuál es su parte favorita a la hora de crear una esencia,

“Me gusta el principio de la creación. En el momento en que realmente decides el perfil de tu obra. Después de un largo trabajo de experimentación, afinando el nivel de una faceta u otra, pero el principio, creo que es cuando tomas las decisiones creativas más importantes”, y al hablar de inspiración Polge nos dijo la encuentra en todo, “creo que la inspiración es una actitud mental, y tienes que encontrarla en todo”.

Lograr el balance entre notas e ingredientes no es nada sencillo y hay algunas materias que pueden ser un poco más complicadas para trabajar, “ Hay ciertas materias primas que ocupan más espacio en la identidad. Si pones vainilla en un perfume, puede oler bien, pero tres días después, la vainilla toma más espacio. Tienes ciertas materias primas que son extremadamente poderosas, así que tienes que luchar por encontrar la cantidad correcta. Hay ciertas notas frutales como el cassis o la grosella negra que huelen muy fuerte y con las que puede ser difícil trabajar. Las flores son materias primas muy complejas con muchas facetas. Pero al fin y al cabo, un perfume es una estética, una emoción, y hay que olvidarse de todas las dificultades”, aseguró el experto.

Olivier trabaja en la creación de un perfume dos años antes de que salga a la venta, “tengo que vivir con el perfume, olvidándonos del aspecto técnico, por unos pocos días. Al final de la creación, en el último ajuste, a veces necesito una semana para entender que realmente la fragancia está acabada”.

Bleu, Chance Eau Vive, Coco Mademoiselle L’eau Privée, Gabrielle, No. 5 L’eau, son algunas de las fragancias de Polge.

“Realmente me sedujo la calidez y hospitalidad de la gente de México. Pero también creo que es muy sofisticado y muy colorido”.

