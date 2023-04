Yanet García tiene en su colección los bikinis brasileños más top de la primavera 2023

Originaria de Nuevo León, Yanet García supo desde de niña que su destino era llegara a la cima para no bajar nunca. Sus sueños de aparecer en las pasarelas se concretaron tal y como lo decretó, pero había algo más que materializaría hasta después, convertirse en una entrenadora personal certificada. Antes de conseguirlo, atravesó una etapa que la catapultó a la fama y la inmortalizó como "La Chica del Clima" dentro de la televisión. A pesar de que tenía el mundo a sus pies, no dudó perseguir y conseguir sus sueños.

Tras hacer las maletas tomó un avión hacia Estados Unidos, nación que avalaría sus conocimientos en el mundo fitness. Aunque al principio no le resultó sencillo, poco a poco fue concretando su objetivo hasta que por fin alcanzó el reconocimiento deseado. Por otro lado, aprovechando su físico estético, producto de su arduo entrenamiento en el gimnasio, no dudó en abrir una cuenta dentro de la popular página OnlyFans.

Aunque la plataforma de contenido exclusivo es utilizado para desnudos, Yanet García manifestó desde el principio que no lo haría ya que lo suyo es el modelaje de lencería y bikinis. Sin embargo, para no meterse en camisa de once varas, afirmó que respeta a las personas que así lo hacen, pues cada quien tiene una idea de la vida. Aunque sus seguidores en redes sociales siguen esperando a que se anime, ella dio un tajante "no" en respuesta.

Yanet García y sus bikinis brasileños

Además de la lencería, una de las prendas que la hacen ver extraordinaria a los ojos de sus seguidores, Yanet García no ha dudado en aparecer en bikini, en sus diversas modalidades. Aunque las prendas resultan arriesgadas en la mayoría de las sesiones fotográficas, ella deja todo a la imaginación y nunca ha tenido problema a la hora de hacerse "promoción" en Instagram, red social donde alberga a casi 15 millones de followers.

Uno de los tipos de bañadores que utiliza son los del estilo brasileño que destacan por lo fino de la tela y llamativos colores. Aunque su colección es basta, son cinco de estos los que le valieron la admiración, miles de likes y cientos de comentarios donde le expresan amor eterno y una profunda admiración.

El primero es de tipo animal print, que recuerda la película de "Tarzán". El corte hace que la mirada se desvíe de inmediato al abdomen. El segundo es el clásico negro que nunca debe faltar en el guardarropa. La tela breve lo hace irresistible a quien lo ve. El siguiente es dorado y que se compone básicamente por tiras.

Pero su gusto no termina ahí, pues tiene otro blanco, ideal para la alberca y con el que puede asolearse más de lo normal. Finalmente existe otro que lució en el mar y la hizo ver única; también de estampado animal print, pero más elegante. ¿Cuál de los bikinis brasileños de Yanet García te gustó más?

