Erick Elías triunfa más allá de la pantalla y cumple sus sueños en España

El actor mexicano ha hecho cine, televisión y teatro, es padre de dos niñas y actualmente radica en España para seguir cumpliendo sueños. Desde niño supo que su pasión estaba en contar historias, “tenía un teatrito de títeres y me acuerdo de que juntaba a mi familia y les hacía shows, siempre me gustó mucho este tema de expresarme a través de la actuación y de las voces.

Por otro lado, creo que era muy tímido, entonces era mi manera de expresarme. Yo soy de Guadalajara, y era un poquito más complicado, no tenía ningún amigo cercano o algún amigo de mis padres que se dedicara a esto. Recuerdo que en algún momento mis padres se hicieron amigos de Gonzalo Vega y él fue lo más cercano a mí de ese mundo y veían mis padres la posibilidad de lograrlo de una manera seria”, recordó Erick sobre el inicio.

Sin duda, no ha sido un camino fácil, y para Erick el reto más grande ha sido defender su pasión, “creo que somos pocos en el mundo que podemos vivir de lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Yo creo que eso ha sido, aguantar para poder lograrlo”, aseguró el actor.

Asimismo, nos confesó que hacer el proyecto de Días mejores en España ha sido una gran vivencia.

“Fue una de las experiencias más emocionantes que me ha tocado hacer. Es un proyecto bien bonito, acabo de terminar la segunda temporada (la cual fue presentada en el Festival de Cine de Málaga). Es un trabajo con actores españoles que admiro mucho, es un proyecto 100 por ciento español, por lo que me tocó a mí ser el único extranjero dentro de esta producción. También la experiencia de trabajar en otro continente, en un mundo donde están pasando muchas cosas en la ficción ahora con las series españolas, dan ganas de regresar”, comentó el histrión.

Aunque estar lejos de su familia no es nada sencillo pues nos dijo es muy familiar, “me gusta mucho buscar los momentos (con su esposa e hijas) y ya que ahora tengo un camino recorrido, dentro de mis contratos pongo mis tiempos libres o si tengo algún evento importante de mis hijas o algo que no me quiero perder. Me organizo para estar siempre presente y si se puede me las llevo, si es viajar, trato de que vengan conmigo”, nos confesó Erick. Actualmente, con tantos proyectos en España, se sincero en que lo que más extraña de México es a su familia y amigos, “el estilo de vida, la comida, esos planes de ambiente que tenía con mi familia y con mis amigos es lo que más extraño, ahora he estado más aislado”.

TALENTO QUE ROMPE FRONTERAS

Los mexicanos cada vez están pisando más fuerte internacionalmente y demostrando todo lo que hay dentro de nuestro país en diversos ámbitos, uno sin duda, es la industria del entretenimiento, y a lo que Erick añadió, “yo creo que hay muestras por todos lados de cómo nos está pasando esto. Y también es clara la estrategia de las plataformas y las cadenas de televisión de agarrar mercados. Latinoamérica es un mundo bien potente, entonces creo que es muy claro como un personaje latino, un mexicano, le aporta bastante a un proyecto importante”.

En estos años de carrera, Erick ha vivido diversos aprendizajes, pero el que más lo ha marcado es: “Que nada es para tanto, que hay que aventarse a hacer cosas. Yo creo que más en este mundo de creatividad hay que arriesgarse y hay que disfrutarlo, porque a veces al principio uno está más tenso y más consciente de muchos factores, acá yo he aprendido a relajarme, a disfrutar y a poder explorar diferentes caminos”.

Este próximo 3 de mayo podremos disfrutar de su más reciente película, Quiero tu vida, la cual es producida por Salma Hayek, y en la cual interpreta a un futbolista lo que lo sacó de su zona de confort.

“Fue un proyecto difícil para mí como actor. Representar a un futbolista que sus habilidades no son las que yo normalmente tengo, entonces tuve que prepararme para hacer estas jugadas y escenas. Y por otro lado muy divertido trabajar con Zuria Vega, que es una gran amiga, con Bárbara del Regil, con Jesús Zabala, con Natalia Téllez, con el director que es Jorge Colón, que lo conozco desde que hice 100 días para enamorarnos y Betty en Nueva York, entonces teníamos una muy buena comunicación”, comentó.

Además de confesarnos que cuando era niño siempre estaba en la banca del equipo, por lo que representar al mejor del país le dio una sensación de logro. Asimismo, nos dijo cómo fue trabajar con Salma, “desde el principio estuvo involucrada en las lecturas a través de Zoom, nos daba muchas notas, todo el tiempo había alguien de su equipo presente en la filmación, teníamos, yo por lo menos, la tranquilidad de que lo que estábamos haciendo estaba siendo curado por alguien que va a cuidar la calidad en el proyecto”.

El actor también nos compartió que su mejor consejo para seguir lo que te apasiona es la preparación y constancia, “la educación, la escuela, lo que se aprende para tener las herramientas para cuando llegue una oportunidad poder demostrar lo que uno trae dentro. Siempre se los digo a mis hijas, porque a veces se oyen muchas cosas negativas, del medio artístico, pero creo que han visto en mí la responsabilidad que se requiere. Enseñarles que en cualquier ámbito que decidan, que se preparen", aseguró.

Para finalizar Erick nos confesó que no le gusta planear a futuro, pero que sin duda le gustaría seguir haciendo proyectos en tierras españolas. “Me gusta aventarme a hacer cosas sin planear. Yo creo que uno de mis grandes sueños era trabajar en España y ahí se está avanzando muy bien, hay muchos proyectos que vienen en puerta, ya me han ofrecido hacer teatro allá”, concluyó el actor.

¿Alguien a quién admiras?

A mi esposa.

¿Qué película te ha marcado?

¡Uf! Son varias, pero te puedo decir a lo mejor Truman Show, que no fue tan de niño, pero me cambió mi perspectiva de la vida.

¿Cuál sería alguna enseñanza que te gustaría dejar en tus hijas?

Que aprendan a disfrutar la vida. Ahorita nos hemos dado cuenta, tuvimos muchos momentos de crisis toda la humanidad, de cómo en un momento se acaba todo. Entonces aprender a disfrutarlo, a defender sus pasiones, a vivir felices, a que no se queden guardado nada, a que realmente sean quien ellas quieren ser.

SOBRE ERICK

El actor de 42 años es originario de Guadalajara, Jalisco.

Está casado con Karla Guindi y tiene dos hijas, Penélope y Olivia.

El 3 de mayo estrena la película Quiero tu vida, producida por Salma Hayek.

Esta cinta, que lo ha retado como actor, la podremos ver por Vix+.

