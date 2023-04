“Fue un error de mi equipo": Bad Bunny ofrece disculpas a Harry Styles tras polémico comentario

Bad Bunny se volvió a presentar en el escenario del festival de música Coachella, el pasado 21 de abril en California, Estados Unidos. Estrenando su más reciente colaboración con Grupo Frontera, el Conejo Malo aprovecho para disculparse, públicamente, con el artista británico Harry Styles, esto luego de que en su presentación pasada compartió en tweet donde se ponía en duda el talento del exintegrante de One Direction.

El tweet que causó polémica se hizo viral luego de la primera presentación de Bad Bunny en Coachella. En el escrito se podía leer la siguiente frase: “buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El apagón”. Luego de este mensaje, los fanáticos del exintegrante de One Direction arremetieron contra el intérprete de "Me porto bonito", recordando que el artista británico ganó el Grammy a mejor álbum del año, superando a "Un verano sin ti" del Conejo Malo.

El tweet causó controversia entre los seguidores de ambos artistas. Foto: especial.

Tras lo sucedido, un representante del cantante puertorriqueño afirmó que el mensaje fue seleccionado por el equipo de producción visual y no por el mismo Bad Bunny. El equipo abordó el problema a través de una serie de historias de Instagram. “Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista”, explicaron en un comunicado de prensa.

En el documento también se dijo que “la solicitud del artista durante las imágenes para la actuación de ‘El Apagón’ fue usar solo la imagen y no el texto del tuit, del cual nos responsabilizamos y lo corregimos para la actuación del viernes”. Además, el equipo de Benito hizo hincapié en que las imágenes eran una “celebración de Bad Bunny y su dedicación para empoderar a su isla natal, Puerto Rico”.

El cantante utilizó la misma imagen para disculparse con Harry Styles. Foto: especial.

Sumado a la aclaración que hizo el equipo de Benito en sus redes sociales, Bad Bunny aprovecho su nueva presentación para disculparse con Harry Styles. “Lo siento, Harry, fue un error de mi equipo. Te amamos. <3?, apareció en la pantalla durante el set del intérprete de "Ojitos lindos".

