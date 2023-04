The Common Room, un espacio que renta piezas únicas

En un momento en el que se debe cambiar la perspectiva de la moda y el lujo en pro del planeta, el concepto de renta toma fuerza. The Common Room, bajo esta apuesta de darle otra vida a las prendas, nació hace tres años en la pandemia, “un día se nos ocurrió que era buena idea replicar este modelo de negocio aquí en México que no estaba tan explotado”, nos contó Diego. “Y originalmente estaba enfocado a rentas a nivel personal, pero poco a poco se fue dando el giro hacia la parte editorial y trabajar con estilistas”, agregó Venus, pues las prendas y accesorios al ser vintage, y algunas de archivo, son sólo utilizadas en producciones para distintos medios.

(Créditos: Cortesía)

Diego nos dijo que uno de los desafíos a lo que se han enfrentado es el hacer crecer a The Common Room, “que la gente lo conociera, que entendiera cómo era el concepto de renta de ropa, porque había quienes todavía no entendían cuál era el proceso”. Y hablando de los estigmas que rodean a la ropa vintage o de segunda mano, Venus nos dijo que también buscan cambiar ese chip en las personas, “hoy en día tienen más valor (la ropa y accesorios vintage), o puede ser más interesante comprar algo así que una pieza nueva. Además de que el mercado de lujo se ha convertido en algo muy elitista, porque los precios están cada vez más caros. Entonces abrirse hacia un mercado de segunda mano te da la oportunidad de usar una prenda muy especial, con precios más asequibles”. Asimismo, Diego nos dio su mejor tip para invertir en algo de lujo (nuevo o vintage): “Que sea una pieza que dure por mucho tiempo, que sea un statement en tu clóset, pero no algo muy trendy, sino algo más perdurable en el tiempo”.

(Créditos: Cortesía)

Además, Venus y Diego hacen estilismo para diversas revistas creando imágenes y conceptos a través de la moda. Y lo que más disfrutan de esto es, “lo que más me gusta a mí es crear los looks, contar una historia a través de la ropa”, comentó Diego. “Y cuando ves que ya todo lo que te imaginaste luce tan bonito como esperabas, es lo máximo”, agregó Venus Fabbricatore.

Objetos especiales

Algunos de los accesorios más icónicos dentro de la colección son un bolso saddle de Dior diseñado por John Galliano, un bolso horsebit de Gucci creado por Tom Ford, una bowling bag de Prada, una chamarra de Courrèges, entre otros.

SIGUE LEYENDO:

El estilo de Martha Higareda es Total Denim casual con algún detalle padre

El susurro del verdadero lujo con elegancia discreta y sin poses

PAL