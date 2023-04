El estilo de Martha Higareda es Total Denim casual con algún detalle padre

EL ESTILO DE MARTHA

¿Cómo defines tu estilo?

Casual, pero con algún detalle padre.

¿Qué prenda no puede faltar en tu closet?

Un sombrero.

¿Tienes alguna rutina de skincare?

Sí, es súper importante todos los días en la mañana y en la noche lavarte la cara, ponerte un tónico, y últimamente me gusta mucho usar aceititos. Y bloqueador, por favor ponte bloqueador.

¿Tienes algún look del cual te arrepientas?

No me arrepiento de él porque fue una experiencia por el personaje que estaba haciendo, pero cuando tuve el pelo demasiado cortito por Niñas Mal.

¿El mejor consejo de moda o belleza que te han dado?

Que te fijes muy bien qué tan largas tienes las piernas con respecto a tu torso. Si tienes las piernas más cortas, utiliza cosas arriba del ombligo.

ACCESORIOS

Bolsos, zapatos y botas también llegan en este textil y pueden convertirse en el complemento más cool de tu look.

MEZCLILLA EN TODO

Este tejido en cualquier clóset se redefine en múltiples prendas, aquí te decimos nuestros favoritos.

MAXI VESTIDOS Y FALDAS

Con tirantes, strapless, estilo overol, no importa, los vestidos serán un must de la temporada.

ESTILO CARGO

Esta tendencia es una de nuestras favoritas para ir de algo casual, hasta para salir por la noche con un par de tacones.

Martha Higareda impone tendencia Crédito: Foto Bryan Flores

CON BRILLO

Si lo tuyo es un estilo más atrevido puedes optar por una chamarra, shorts o jeans que tengan aplicaciones de joya. Sin duda, Martha Higareda es un ícono del cine mexicano de los últimos tiempos y al hablar con ella de si siempre tuvo clara su vocación nos confesó.

“Lo descubrí cuando tenía más o menos entre 10 y 11 años. Mi papá se compró una cámara y nos grababa a mi hermana y a mí, y se nos ocurrió hacer sketches, como los que hacía Chespirito o Eugenio (Derbez). Empezó todo como un juego, pero cuando ya realmente dije, ‘esto quiero hacer’, estaba viendo un programa de televisión donde salían Gael García y Diego Luna, El abuelo y yo se llamaba, me parece. Era una novela y me acuerdo que le dije a mi mamá, ‘¿puedo yo hacer eso que hacen ellos?’ Y me dijo: ‘Claro que sí, eso se llama actuar’, y yo eso quiero hacer”.

Martha también ha sentido curiosidad por estar detrás de cámaras por lo que ha producido varias películas.

“Lo que más disfruto de producir es ver como algo que no existía, uniendo los talentos de mucha gente, se puede hacer que exista en pantalla y que se cuente una historia. Siempre, desde que era chica, me encanta contar historias”, nos contó la actriz y productora, quien ya lleva una larga carrera en la industria, por lo que le preguntamos cómo es que ve la evolución que ha habido en el cine de nuestro país, “es maravillosa, creo que el cine mexicano está en un momento espectacular en todos los sentidos y en muchos géneros, no solamente porque tiene gente extremadamente talentosa como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, o González Iñárritu, sino que también en general la audiencia. Ya no existe este cliché que existía antes de, ‘ah, es una película mexicana’. Estamos haciendo cosas muy, muy espectaculares en todos los sentidos”.

Y por supuesto ha tenido grandes aprendizajes a lo largo de estos años de trayectoria, “uno, que el cine se hace en equipo. Dos, confiar en mi instinto y en la manera de contar historias. Por ejemplo, con Fuga de reinas (su película pronta a estrenarse), realmente cuento la historia que quería contar. Realmente solté cualquier cosa de qué espera la gente. Conté la película que a mí me encantaría ver. Y que se pueden hacer muchas cosas a la vez. Puedes ser productora, escritora, actriz, siempre y cuando tengas un equipo maravilloso alrededor”, contó Higareda.

Fuga de reinas, su reciente proyecto, se estrena la próxima semana por Netflix, y en ella no sólo actúa, sino que también la produjo, y nos contó cómo nació esta historia.

“Nació de dos momentos diferentes en mi vida. Acompañé a mi mamá a una reunión que tuvo con sus amigas y estaban platicando de que siempre habían querido hacer un viaje, pero que llegaron las responsabilidades, los maridos, los hijos, y que nunca lo pudieron hacer. Y dije, ‘qué divertido sería contar una historia de cuatro mejores amigas con diferentes personalidades que están hartas de la rutina y que emprenden una aventura en la que se van a encontrar a ellas mismas’. Y el otro motivo que me impulsó a contar esta historia es que yo he escrito muchas comedias románticas y me di cuenta de que abordar el amor desde un punto de vista extremadamente romántico en el sentido de tú me complementas y tú eres mi mundo, genera al final de cuentas muchas expectativas que después, si no se cumplen, generan mucho dolor. Es más sano y más bonito si primero te conoces a ti misma, te llenas a ti misma para que entonces se te desborde el amor y puedas compartir tu vida con alguien más y no que alguien te complemente”, nos comentó Martha.

Por otro lado, la actriz también creó una comunidad para inspirar y encontrar tu mejor versión: Infinitos. Y sobre este proyecto y su impacto a nivel personal nos contó lo mucho que la ha cambiado, “en Infinitos hay tanta gente tan sabia a la que voy entrevistando desde psicólogos hasta sanadores, gente que hace biodescodificación, doctores, todo este tipo de gente con el objetivo de expandir nuestra conciencia, de crear otras formas alternativas de sanar, crecer, e incluso hasta saber qué hay después de la muerte. Yo voy aprendiendo junto con la audiencia y voy haciendo preguntas que me imagino que los Infinitos quisieran preguntar y me ha dejado muchísima satisfacción, humildad y muchísimo agradecimiento. La gente escribe en el canal: ‘Martha, muchísimas gracias porque logré sanar esto, o porque manifesté esto en mi vida’. Historias espectaculares”.

Al hablar de qué le diría a la Martha Higareda de hace 20 años, nos confesó: “Le diría que confíe en ella misma, que lo más maravilloso de la vida es cuando suceden cosas inesperadas. Y que siga con confianza en el camino de seguir sus sueños”.

Para finalizar Martha nos confesó los sueños que siguen por cumplir: “Tengo muchas ganas de dirigir. Y el otro sueño que me encantaría es formar una familia”.

Martha está en lo casual y total denim Crédito: Foto Bryan Flores

FRASE

“Tengo muchas ganas de dirigir. Y el otro sueño que me encantaría es formar una familia” - Martha Higareda

POR AILEDD MENDUET

ailedd.menduet@elheraldodemexico.com

FOTOS: BRYAN FLORES

MAQUILLAJE Y PEINADO: Leonel Urdaneta para @mxoriflame y

@hottoolslatam

STYLING: Ailedd Menduet

CRÉDITOS LOOKS: Total look: Dior / Chamarra, shorts y camisa: Vero Díaz Joyería:

Liria / Jeans y chamarra: Mango / Aretes: Dangelo

MAAZ