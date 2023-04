El susurro del verdadero lujo con elegancia discreta y sin poses

Así es mi querido lector, el verdadero lujo no grita, no se anuncia, no alardea. No nada más se ve en sus líneas, cortes, terminados y materiales de gran calidad, sino que también se siente. Este lujo sólo es perceptible para el ojo entrenado, acostumbrado a tener estos objetos, a estar rodeado de ellos, o para aquel que como a un músculo, lo desarrolló para percibirlo.

Es un estilo de vida que se caracteriza por la sutil elegancia con la que se vive, el apreciar los pequeños detalles y rechazo de la vida extravagante y del ser ostentoso. El lujo discreto grita alcurnia, buena cuna, pero no es exclusivo para los que tienen la suerte de haber nacido así. Tiene más que ver con un estado mental y psicológico de acumular, poseer y pertenecer, versus uno de vivir y disfrutar.

El lujo del que hablo es para las personas que valoran calidad sobre cantidad y que entienden la importancia de disfrutar los pequeños placeres que la vida tiene que ofrecer, creando una experiencia de vida rica en experiencias en vez de acumular posesiones materiales. En el mundo de hoy en donde todo es desechable y donde todo se puede reemplazar, el lujo verdadero dura, prevalece y honra los procesos de creación, sean prendas, muebles, accesorios.

Volvemos al término que ya he utilizado en esta columna: las manos detrás de lo que usamos. Se dignifica el trabajo de las personas que intervienen en el proceso de creación de aquel objeto que estamos incluyendo en nuestra vida de alguna forma, ya sea una casa, una prenda, un mueble o cualquier detalle. La energía de lo que nos rodea hace que todo tenga importancia y viva a nuestro alrededor, que amemos lo que tenemos y que lo que tenemos nos ame.

Y aquí el detalle caprichoso: no se necesita ser rico, ni de cuna de oro para llevar el lujo discreto. Se trata de ser caprichoso con las decisiones que hacemos a la hora de invertir en lo que gastamos.

Te doy los siguientes tips cambiar tu visión sobre el lujo:

1) Busca calidad sobre cantidad, deja de comprar cosas desechables.

2) Conoce las manos detrás del proceso de elaboración.

3) Que no se le vea la marca, no compres nada que tenga logos.

4) Que sea atemporal, busca diseños clásicos.

5) Simplicidad.

6) Precio alto no es igual a lujo.

Con el boom de las redes sociales y de influencers pareciera que el que más enseña que tiene, es el más popular y que eso es lo que está bien y debería ser. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, no estoy juzgando. Aquí lo único que estoy haciendo es definiendo el tipo de lujo discreto que se ha convertido en tendencia como movimiento en contra de ese despilfarro y exceso que se ha mostrado. A parte de que este tipo de lujo refleja un cambio de valores sociales y propone ser más sustentables y auténticos.

Es un estilo de vida que aprecia los pequeños detalles y rechaza lo extravagante.

Para este tipo de lujo no se necesita ser rico, millonario ni de cuna de oro.

POR BRENDA JAET

@BRENDAJAETK

MAAZ