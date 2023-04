¿Qué causa la adicción a los videojuegos?

Los juegos digitales han ayudado a muchas personas a disfrutar o conectarse con amigos lejanos, a sobrepasar un mal momento y a desarrollar habilidades, pero no todo es bueno, ya que también ha impulsado la adicción, a las apuestas y a la falta de convivencia social.

¿Es un peligro la adicción a los videojuegos?

La popularidad de los videojuegos hizo que surgieran muchas preguntas como las siguientes: ¿Cuándo un juego se vuelve nocivo para la salud tanto física como mental? ¿Cuántas horas se recomienda jugar? Es por eso por lo que este artículo trata de responder estas preguntas y también, se adentra en los géneros con los que hay que tener cuidado para no caer en una posible adicción, así como conocer la mejor forma de disfrutarlos.

Para empezar, quisiera enlistar los géneros con los que hay que tener cuidado, porque son los más susceptibles a generar una adicción, lo cual pudiera afectar todos los aspectos de la vida.

Esports: ¿Qué es un MOBA?. Foto: Especial

1 MOBA

Este tipo de género es uno de los más populares entre los aficionados de los videojuegos, debido a su carácter competitivo. Los representantes de este género son: “League of Legends”, “Dota 2” y “SMITE".

La razón por la que estos videojuegos pueden generar adicción es debido a que las partidas son muy largas, pues tiene una duración aproximada de 60 minutos por partida y la competitividad que desarrolla en los jugadores de ganar y tener una mejor clasificación (rango) a veces no es muy saludable.

Mejores MMORPG IGN España. Foto: Especial

2 MMORPG

Este estilo de juegos contiene características de los Role Playing Games, es decir, subir de nivel, mejorar el equipamiento de tu personaje y lo integra con el elemento social como jugar con otras personas, hablar con ellas y desarrollar relaciones, lo que puede llegar a generar una dependencia con el juego, ya que la vida social de la persona puede depender estrictamente del juego. Los mayores exponentes de este género son: “World of Warcraft”, “Final Fantasy XIV Online", “The Elder Scrolls Online", por mencionar algunos.

El gran año de los FPS. Foto: Especial

3 Shooters

Los famosos FPS, mejor conocidos como First Person Shooter como: “Call of Duty”, “Halo", “Rainbow Six", “Counter Strike", entre otros, que son videojuegos con un gran impacto en la sociedad, ya que durante muchos años se han mantenido en la lista de los más jugados.

Su continua actualización de contenidos y ligas profesionales hacen que este estilo de juegos cada vez impacte más en los jugadores. La razón por la que hay que tener cuidado de una posible adicción es porque pueden llegar a incitar a jugar por varias horas para desbloquear los pases de batalla, que se trata de contenido limitado que se desbloquea al subir de nivel y el subir de rango para posicionarse mejor en la tabla clasificatoria.

¿Se puede sacar provecho de los videojuegos?

Como estos géneros que mencioné, hay muchos más que también pueden generar adicciones, por lo que realmente depende de la persona, de su administración de tiempo al jugarlos y de su red de apoyo (familia, amigos, pareja). La mejor forma para disfrutar de los videojuegos es con medida, porque, a pesar de que pueden llegar a tener mundos muy interesantes, nada sobrepasará al mundo en el que vivimos todos.

Para finalizar, quisiera dar tres consejos que cualquiera puede utilizar para pasarse un buen rato jugando sin tener la preocupación de caer en adicción.

Tener un registro de las horas jugadas. Enfocarse en las prioridades (escuela, trabajo, relaciones y metas). Desarrollar otros hobbies.

Los videojuegos vinieron para quedarse, por lo que necesitamos apreciarlos, disfrutarlos y sobre todo, saber administrarlos para sacarles el mayor provecho sin que afecte en nuestra vida cotidiana. De esta manera, será una diversión y entretenimiento pero sin caer en los extremos de generar una fuerte adicción que aleje de la realidad.

