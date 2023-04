La diseñadora española Pilar Rubio reinventa el flamenco con sus diseños

La diseñadora española siempre supo que su pasión estaba en la moda, “desde pequeñita, yo no recuerdo otra cosa. De hecho, me regalaban muñecas y yo les quitaba los vestiditos que traían, a las Barbie, y siempre hacía yo mis propios diseños. Siempre estaba dibujando e inventando. No recuerdo haber querido ser otra cosa”, recordó Pilar. Más adelante gracias al amor que le tenía su padre al flamenco, se dio cuenta de que en eso se quería enfocar, “(su padre) es muy flamenco. Me llevaba a las 'peñas de flamenco' donde se canta por la noche, él me ponía ahí en primera fila de los artistas. Y bueno, a mí siempre me ha apasionado”, comentó la diseñadora, quien más adelante cuando inició sus estudios en moda se dio cuenta de que podía llevar esos conocimientos al mundo del flamenco.

Tomar un traje tan representativo y hacer distintos diseños sin duda es un reto. “Es complicado. Es más difícil de lo que parece, intentar no desvirtuar mucho un traje que es un clásico, un traje regional, típico. Pero sí es verdad que el traje de flamenca es el único que se puede adaptar a todas las modas. De hecho, es lo que hemos conseguido en estos últimos tiempos. Se ha convertido en moda. Adaptando los tejidos, colores, los estampados… Siempre un traje de flamenca, para mi gusto, tiene que ser un cuerpo entallado y tener volantes, dentro de eso, ya luego, pues los escotes para un lado, transparencias, brillos, todo lo que ya cada uno quiera ofrecer como diseñador”, comentó Rubio, quien confesó siempre está en busca de superarse a sí misma.

(Créditos: Cortesía)

UNA NUEVA COLECCIÓN

Cada año Pilar Rubio sorprende con diseños en tendencia, llenos de elegancia y feminidad, en los que vemos distintos temas como inspiración. En una de las ocasiones se inspiró en México pues nos dijo, “me encanta vuestra cultura, me encanta vuestro país. Tengo grandes amigos allí y fue maravilloso”. En su reciente colección “Libre” busco plasmar un nuevo comienzo después de la pandemia y el encierro, “quería que fuera una inspiración un poco más a lo que me fuera viniendo cuando sales a la calle, los olores, la gente. Ha sido complicado unificarlo en un desfile porque se me venían 300 mil ideas a la cabeza y había que compactarlas. Pero bueno, ha salido muy bien”, nos compartió.

(Créditos: Cortesía)

Pilar siempre diseña sus propios estampados y nos compartió que tendencias y colores veremos esta temporada como protagonistas, “me encantan las flores muy grandes. Todos los años hago rosas grandes que tienen mucho realismo. Este año he sacado unas margaritas en amarillo lima, pues este color está muy de moda. Los rojos y negros que no pueden faltar en una colección de flamenca, son fondos de armario. Lunares muy grandes, contrastando los verdes limas con los negros. También algunos estampados un poco psicodélicos que parecen como de cebras en blanco y negro. Y he terminado este año en blanco, porque quería dentro de esa libertad, esa pureza”. Los materiales que se utilizan para estos trajes son frescos y elásticos en su mayoría, “porque aquí en Sevilla y en la Feria hace mucho calor, y como son trajes tan largos, con mucho tejido, siempre procuro que sean ligeros. Me encanta jugar con las transparencias, con tules, con licras, y mucho brillo. También me gusta meter alguna piel ecológica. Me gustan los contrastes, adaptarnos a la moda e inspirarme en muchas cosas. Si en un momento estoy escuchando un grupo de rock, me puede dar por meterle cadenas a un traje o tachuelas”, agregó. Aunque por supuesto siempre su sello y estilo se caracteriza por “intento que sean elegantes, finos y sensuales. Es un traje muy sexy y el traje de sevillana, aquí le llamamos un roneo, una conquista. Es un traje en el que se ve la mujer muy guapa, sacas el máximo partido a lo que es la belleza de una mujer. Todas, como siempre digo, podemos ser bellas”, acentuó Pilar.

(Créditos: Cortesía)

A unos cuantos días de la icónica Feria de Sevilla, Pilar nos contó sobre el arduo trabajo y gran satisfacción que le da ver sus diseños en tantas mujeres. “Es un orgullo. Estás muy cansada todos los años porque se mueve todo en tan poco tiempo que tienes que en tres meses darlo todo. Pero después cuando ves a tantas mujeres que están vestidas por ti, que te mandan mensajes de ‘gracias, me he sentido muy especial, la gente me mira, me fotografía, me dice que este traje es diferente’, te sientes con orgullo de que estén contentos, de que vuelvan”.

(Créditos: Cortesía)

ENTRE CELEBRIDADES MEXICANAS

Uno de los grandes retos a los que cada año se enfrenta la diseñadora española es la pasarela SIMOF, “es la pasarela internacional de moda flamenca. Ahí lo tienes que dar todo, porque hay muchos diseñadores, y aquí en Andalucía hay mucho arte, al final compites con los mejores”, nos confesó. Además de trabajar a distancia con algunos artistas como fue el caso de la cantante, compositora y actriz mexicana Edith Márquez, “no la he medido personalmente, todo lo que se ha puesto se lo he mandado por correo. Con ella hablé en una llamada, me mandó sus medidas, y tuve que averiguar qué iba a quedar mejor. Fue un reto, pero mira, salió muy bien, ella se quedó encantada, quedó muy bonito, y lo eligió (el vestido) como portada de su disco”. El traje estuvo inspirado en su colección México, en el mariachi y en Alejandro Fernández que nos dijo le encanta, asimismo nos confesó que le fascinaría traer sus diseños a nuestro país, “se luciría mucho, y creo que, además, la cultura nuestra compacta muy bien. Y siempre me he sentido muy querida, he tenido grandes clientes y grandes amigos en México, y que han estado conmigo durante mi carrera”, añadió.

(Créditos: Cortesía)

LOS FAVORITOS DE PILAR

¿Qué prenda es básica en tu clóset?

Un pantalón vaquero, una camiseta blanca, una camisa blanca, una chaqueta, un blazer y un vestido negros.

¿Cómo describes tu estilo?

Me gusta siempre mantener dentro de lo atrevido, la elegancia. No me gustan mucho los excesos. Siempre que tenga algún punto focal.

¿Cuáles son los elementos representativos de la moda flamenca?

Los lunares, por supuesto. Volantes, que ahora muchos vestidos los tienen, grandes diseñadores toda la vida se han inspirado en la moda flamenca y últimamente más con volantes, incluso en el bajo y en la manga. Y cortes estilo sirena.}

(Créditos: Cortesía)

¿En tres palabras cómo definirías la marca Pilar Rubio?

Sensualidad, elegancia y comodidad.

LA FERIA DE SEVILLA

Se llevará a cabo del 23 al 29 de abril en Sevilla, España. “A mí me encanta el color, llegar a las ferias y tanto colorido, tanta luz, las flamencas por la calle, la gente está muy alegre. Es como si en ese momento no existieran los problemas. Es un momento para disfrutar con amigos, tomar algo y bailar”, nos contó Pilar sobre esta emblemática celebración.

