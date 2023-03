Cinco mujeres exitosas que transmiten como cumplir sueños

Renata Notni, Samadhi Zendejas, Katya Echazarreta, Raquel Orozco y Samantha Baez se unen a L’Oréal Paris para celebrar a las mujeres con su fuerza y talento en una nueva campaña con el icónico slogan “porque tú lo vales”.

La marca de belleza se ha encargado de dar voz y poder a las mujeres desde 1909, con una belleza que pueda adaptarse a todas, así como crear productos pioneros en su rubro.

En esta ocasión celebra a las mujeres con una visión moderna y, en el marco del mes de la mujer, se llevó a cabo un evento en el Museo Soumaya para enaltecer a las mujeres mexicanas que alzan la voz y rompen barreras para cumplir sus sueños.

Platicamos con Renata Notni sobre lo que para ella es la belleza, “para mí la belleza real viene de adentro, cómo te sientes tú, el amor propio y el respeto que tienes por ti, es lo que el mundo va a percibir de ti”, aseguró la actriz y portavoz de L’Oréal.

Asimismo, nos contó lo que para ella significa este emblemático slogan: “'Porque tú lo vales' para mí es sinónimo de empoderamiento femenino, es un recordatorio de lo valiosas que somos, de lo fuertes que somos, de lo hermoso que es nuestro género y de engrandecernos entre nosotras, es un homenaje a la mujer, y ser encargada de ser la vocera de México y Latinoamérica me da mucho orgullo”.

Raquel Orozco, diseñadora mexicana quien es parte de esta campaña y además vistió a las cinco mujeres para este evento, nos contó lo que significó para ella: “Cuando me pidieron ser parte me emocioné y me sentí muy honrada. Ser parte de estas mujeres que para mí también son una inspiración, y estamos en un mes, el mes de la mujer, que el mensaje para mí es poder darnos la mano mujeres con otras mujeres. Y fue un honor vestirlas con piezas muy importantes para mí”, comentó.

STAND UP CONTRA EL ACOSO CALLEJERO

Un programa de L’Oréal Paris con Right to Be que busca capacitar a hombres y mujeres para saber cómo actuar frente al acoso callejero.

1909 El año que nació el slogan: “Porque tú lo vales”.

