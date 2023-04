Diana Sofía, una bella cajera del Oxxo que lo mismo enfrenta a acosadores que a clientes altaneros

Diana Sofía Núñez disfruta ir a trabajar en una de las famosas tiendas de autoservicio regiomontanas. Y como toda joven de 19 años de edad es seguidora y usuaria de las redes sociales donde a menudo suele publicar contenido como uno donde destacó la manera como quisiera responder a algunos de los clientes que acuden a su tienda los cuales tienen una actitud grosera hacia ella y sus compañeros de trabajo.

Diana Sofia tiene 19 años y es cajera en el Oxxo. Foto: FB

Diana Sofía vive actualmente en Guadalaja, Jalisco, y desde hace un año trabaja como una de las cajeras del Oxxo, de las cuales en la web, algunas de las símiles de la joven Núñez se han vuelto virales por las historias e imágenes que comparten, situación que contrasta con lo que Diana hace, ya que no suele ser tan constante con sus posteos.

La joven cajera platicó con El Heraldo Digital sobre los temores que enfrenta siendo una mujer joven y atractiva que debe aguantar situaciones agresivas, sobre todo de los hombres, ya que hasta en una ocasión dijo, fue seguida por uno de ellos que se había obsesionado con ella, en uno de sus tantos episodios de acoso sexual a los que está expuesta.

“Me acosó un cliente que me siguió al salir del trabajo”, dijo Diana Sofía.

Diana trabaja desde hace un año en la tienda. Foto: FB

Al percatarse que era seguida por un acosador, Diana Sofía logró salir ilesa de la situación por lo que no dudó en denunciar a las autoridades además de contar con el respaldo de sus compañeros de trabajo. “Lo he enfrentado gracias al personal que me respalda y se lo hice saber a las autoridades”, acotó Diana.

Además de asaltos a mano armada

Aunado de enfrentar las situaciones de acoso sexual, Diana Sofía también debe sortear los malos tratos de algunos clientes. “Me desagrada el comportamiento de los clientes hacia uno como personal de la empresa”, señaló la atractiva cajera que prácticamente durante toda su vida ha estado vinculada al negocio ya que sus padres la llevaban a laborar en una sucursal desde que era una niña, recordó Diana, quien dejó un mensaje para los clientes altaneros:

“Me gustaría decirles que me trataran con respeto, tal cual como yo los trato, porque todos somos personas y lo merecemos”.

Diana quiere que los clientes la respeten. Foto: TikTok

Además del acoso sexual y el maltrato de la clientela, Diana Sofía no es inmune a lo que la mayoría de los mexicanos se enfreta algún día de su vida: ser víctimas de la delincuencia, otro de los altibajos que existen en dicho empleo.

- ¿Qué es lo peor a lo que te enfrentas como cajera?

- ”Los asaltos dentro del trabajo”.

- ¿Cómo sucedió?

- "A mi en lo personal me han tocado express, gracias a mi empresa que me han capacitado para saber cómo actuar en caso de un asalto”, dijo Diana Sofía, pero enfatizó que debe existir mayor seguridad.

Diana fue acosada por un cliente. Foto: TikTok

- "Pero gracias a la atención psicológica lo he sabido sobrellevar. Pero sí me gustaría que hubiera más seguridad para evitar ese tipo de situaciones”.

Diana es originaria de Colima y tiene claros sus objetivos a corto y mediano plazo: “Crecer tanto laboralmente como mentalmente dentro y fuera… Terminar de estudiar y construir mi hogar para mi futuro”, indicó la joven cajera del Oxxo que sueña con culminar la carrera de pedagogía.

En su exitoso tiktok que puede verse dado clic aquí, varios internautas quedaron enamorados por su bella figura y singular forma de presentar sus clips, los cuales la elogian con preguntas y frases como: “¿Dónde estará ese Oxxo?”, “Te ves bellísimaaaa”.

