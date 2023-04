Este fue el miembro del equipo rojo expulsado de Exatlón este 16 de abril

Durante la gala del Exatlón All Star del 16 de abril de 2023, el expulsado salió del equipo rojo después de una fuerte competencia contra miembros de su mismo equipo, y una competidora más del equipo azul, quienes lograron su permanencia durante al menos una semana más.

El atleta mexicano de alto rendimiento, Lino Muñoz, fue eliminado del Exatlón y despedido tanto por sus compañeros, como por el conductor, Antonio Rosique, entre aplausos, halagos y buenos deseos para el futuro, así como para los proyectos que decida emprender a partir de ahora.

Antonio Rosique aseguró que es un placer tener atletas olímpicos como Lino, pues engrandecen las competencias, y todo se vuelve mucho más deportivo; por ello, le agradeció su presencia y que quisiera volver al programa para enfrentar una vez más los recorridos.

"Hola, familia, soy Lino. Soy el reciente eliminado. Quiero agradecerlesp or la aventura, el apoyo que me dieron en casa. Tenía mucho tiempo que quería volver a vivir esta aventura. Di lo mejor de mí. Quiero dedicarle esto a todas las personas que están allá afuera peleando por sus sueños y no les salen las cosas, quiero decirles que siempre hay un día nuevo para empezar de cero", fueron las palabras que dió después del capítulo.

Los del equipo de vestimenta roja lograron ganar el cuarto duelo de eliminación por lo que Andrés tuvo que disputarse su lugar. Lino, Nataly y Josué se fueron al duelo de eliminación del equipo contrario, completando el cuadro para la batalla final de la semana.

Leyenda

El equipo rojo ya había sufrido un fuerte golpe con el Pato Araujo eliminado la semana pasada. Cada uno de los miembros hizo lo posible por salir adelante de este enorme bache, pero a pesar de ello, los miembros del equipo azul mostraron una fortaleza que nadie tiene que ver con lo físico.

Su ventaja fue una madurez mental pocas veces vista en este programa, y una inteligencia que los hizo sortear todos los obstáculos poco a poco hasta convertirse en la gran sorpresa de la noche, sin duda, salieron al campo con la premisa de no seguir perdiendo integrantes.

En el programa únicamente quedan los siguientes competidores: Marysol Cortés, Andrés Fierro, Keno Martell, Liliana Hernández, David Juárez, Evelyn Guijarro; Koke Guerrero; Josúe Menéndez, Heliud Pulido, Mati Álvarez y Nataly Gutiérrez.

Leyenda

SIGUE LEYENDO:

¿Hay amor? Santa Fe Klan y Karely Ruiz se besaron en pleno escenario

VIDEO | Pepe Aguilar le dedica emotiva canción a Julián Figueroa durante su presentación en Texcoco

Diseñador mexicano brilla en Coachella 2023, participa en el vestuario de BLACKPINK