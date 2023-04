VIDEO | Pepe Aguilar le dedica emotiva canción a Julián Figueroa durante su presentación en Texcoco

El pasado 9 de abril del año en curso, el mundo del espectáculo quedó en shock tras enterarse del repentino fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Desde entonces artistas y el público en general se quiso acercar a la costarricense para extenderle su apoyo y darle el pésame; sin embargo, ella pidió respeto para su dolor y se aisló durante dos días; después rompió el silencio en compañía de su nuera Imelda Garza-Tuñón frente a la prensa rosa.

Durante ese tiempo, muchas celebridades se dieron a la tarea de recordar al cantante y actor desde sus redes sociales con fotografías y palabras afables, además de algunos merecidos homenajes. Una de éstas fue Ángela Aguilar, quien interpretó "Julián", melodía que le compuso el "Poeta del pueblo" a quien fue su cuarto hijo. Sin robar protagonismo, tocó el piano y cantó con mucho sentimiento.

Ahora, su padre hizo lo mismo, pero desde su presentación en Texcoco, Estado de México. Vestido de charro, Pepe Aguilar dijo que siempre que cante "Recuérdame bonito" se la dedicaría con todo su cariño a Julián Figueroa. Es menester recordar que la obra es de la autoría de Joan Sebastian y pertenece al álbum "Mascarada"; vio la luz en el año 1988. Como era de esperarse todos en el palenque gritaron de emoción.

Pepe Aguilar desde Texcoco (Foto: captura de pantalla)

El usuario de TikTok Pablo Chagra fue el encargado de compartir el fragmento del video donde se puede ver a Pepe Aguilar platicando con su público y asegurando que el recuerdo del cantante de 27 años estará presente cada que interprete la melodía. Tanto sus seguidores como aquellos internautas que lograr ver la grabación, manifestaron su sentir.

"Para que encuentres la felicidad

Voy a salirme de tu vida

En esta carta encontrarás

El doloroso verso que es

Mi despedida..."

"La piel se pone chinita!! Muy buen detalle del señor Pepe Aguilar!!QEPD", "Era uno de los amigo de su hijo y las hijas de Joan Sebastián son amigas de Angela y Aneliz, llevan una amistad cercana, en los XV de Ángela", "Que gran detalle este es un señorón", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que logró reunir más de 21 mil likes en casi un día.

"Recuérdeme bonito

Y por favor no llores

Amor te lo repito

No por favor no llores

Porque me voy

Me voy, me voy"

