Diego Boneta revela que cada vez que suelta un personaje acude a terapia

Dentro del universo de bioseries que se han producido la de Luis Miguel fue una de las más exitosas. En primer lugar porque la vida de "El Sol" ha resultado interesante para los mexicanos desde siempre y después por el excelente elenco que compuso la producción, destacando la participación de Diego Boneta, quien le dio vida al cantante en diversas etapas de su vida.

Después de que terminó "Luis Miguel, la serie", el actor continúo con diversos proyectos; el último fue la polémica serie del presentador Paco Stanley, proyecto del que sólo faltan afinar detalles. "Fue muy divertido. La verdad es que me encantó el personaje que me tocó hacer. Una oportunidad otra ves de transformación total y para mi era muy importante desaparecer o espero que cuando la gente lo vea no piense que soy yo", declaró el originario de la Ciudad de México.

El proyecto, que muchos ya quieren verla por toda la historia que hay detrás del célebre conductor asesinado el 7 de junio de 1999 a las afueras de un reconocido restaurante, podría enfrentar problemas legales. Esto porque gente como su hijo, Paul Stanley lo rechazó bajo el argumento de que buscan retratar los últimos momentos de la vida de su padre, que fue una verdadera tragedia, y no lo que fue toda su carrera.

Ante ésta situación Diego Boneta fue cuestionado, pero se limitó a decir que no tenía idea de lo que ocurre o pueda pasar en ese sentido. El histrión de 32 años comparte créditos con otras grandes personalidades como Belinda, Luis Gerardo Méndez y Roberto Duarte, quien le dio vida a Paco Stanley.

Diego Boneta se somete a terapia después de cada personaje

Aunque muchos no lo crean, los actores deben manejar muy bien las emociones para ser los mejores. De igual forma estudiar a la perfección cada personaje para retratarlo de tal forma que el público así lo crean. Sin embargo, nadie se ha preguntado qué pasa con ellos cada que terminan un proyecto, si esto les afecta o no

Diego Boneta como Luis Miguel (Foto: IG @diego)

En el caso de Diego Boneta confesó que cada que suelta un papel acude a terapia. Aunque no comenzó con las visitas al especialista a raíz de su trabajo, dijo que ya lo venía haciendo desde años atrás justo para interpretar a Luis Miguel debido a que quiso "enfocarme para volver a ser yo".

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Diego Boneta presenta su tequila y ¿le dará una botella a Luis Miguel?

VIDEO | Ángela Aguilar le canta a Julián Figueroa la canción que su padre le escribió y crea una hermosa despedida