VIDEO: tiktoker denuncia gentrificación y destrucción en Playa Colomitos, quitaron una cascada para poner un restaurante

Una tiktoker llamada Andy Mendoza (@andyymdzz) se volvió tendencia luego de que denunció que en playa Colomito, en Puerto Vallarta, Jalisco, se construyó un restaurante que afectó un flujo de agua natural que bajaba en forma de cascada y seguía hacia el mar. Subió un par de clips en el que mostró la nueva estructura y también cómo es que se veía antes. Sus publicaciones generaron mucha polémica, pues algunos aseguraban que no había agua “por la sequía”.

En fotos de hace varios años se nota que no haba estructuras. Foto: @jaliciensesdecorazon / Instagram.

Esta playa es considerada una de las más pequeñas, se puede llegar en taxi acuático desde Puerto Vallarta, o caminando a través de la selva durante un recorrido de 40 minutos desde Boca de Tomatlán, donde pueden encontrarse con animales como mapaches, iguanas, zorros y cangrejos.

¿Qué es lo que presuntamente ocurrió?

Andy aseguró en su video que: “hace 5 años había una lagunita, un río que conectaba con el mar, había una cascada, que destruyeron por poner este restaurante… Mucha gente no entendía por qué decíamos que no le diéramos publicidad a estas joyas chiquitas... La única agua que corre es la que sale de los baños del establecimiento”, comentó en su clip.

Luego de recibir críticas y mensajes de que supuestamente no corría el agua por una presunta sequía subió un video en el que se ve cómo sí era muy diferente, tal como lo había descrito primero. En un tercer clip comentó: “me cansé de contestar, aparentemente no entienden… El problema no es la sequía, es la construcción, la invasión, la explotación de una playa virgen… Esa es mi denuncia”.

No hay información oficial al respecto

Esta zona, que cuenta con una longitud de apenas 30 metros, se popularizó en los últimos años por su aspecto “virgen”. Si bien es cierto que anteriormente no había construcción alguna ahí, se desconoce si se edificó adecuadamente y con los permisos correspondientes. Hasta la elaboración de esta nota no había declaraciones de las autoridades sobre si se afectó el ecosistema o no de esta playa.

