Issa Vegas recuerda sus orígenes en el modelaje y sus desordenes alimenticios: “Sabes mi nombre, pero no mi historia”

Aunque muchos piensen lo contrario, la gran mayoría de los llamados influencers no tienen fácil su camino en las redes sociales, ya que deben lidiar con los llamados haters, aquellos internautas que critican cualquier movimiento de las figuras públicas. Issa Vegas, una de las más queridas gurús del mundo fitness, no es la excepción y ha tenido que lidiar con aquellos que la molestan de vez en vez.

Aunque al principio pasaba por alto los comentarios, llegó el momento en que agotaron su paciencia y se tuvo que ver en la necesidad de responderles. Es menester señalar que por muy molesta que esté, nunca ha sido grosera como otras personalidades. En este caso, al ser una mujer con un cuerpo cincelado, ha recibido varios ataques por ese lado y aunque ella ya demostró que todo lo que tiene se lo ganó a pulso, prevalece la duda entre muchos internautas.

En su momento, Issa Vegas dejó claro que ella no sólo es modelo de OnlyFans, pues tuvo que dedicarse a otras cosas antes de llegar a ese punto, actividad que no es única en su vida actual. En este caso, compartió imágenes de cuando era una adolescente que ya trabajaba como modelo de revistas y pasarelas.

Issa Vegas a los 13 años de edad (Foto: captura de pantalla)

Issa Vegas recuerda cuando tuvo anorexia

Fue a través de su cuenta de Instagram que Issa Vegas compartió una serie de fotografías de cuando era una adolescente llena de sueños y que ya estaba concretando. En ese momento su imagen era muy diferente a la que hoy se conoce, pues tenía una figura muy delgada. Sin perder la sonrisa que la caracteriza se observa en las imágenes de cuando tenía 13 y 14 años de edad, donde ya iba encaminada al mundo del modelaje.

Issa Vegas ya tenía experiencia como modelo a los 14 años (Foto: captura de pantalla)

"A los 13 años yo ya trabajaba. Aquí en sesiones de fotos para revistas de prendas tejidas. He trabajado y estudiado muchísimos años por todo lo que tengo hoy en día", se puede leer en la primera instantánea. En la segunda explicó que ya tenía experiencia en las pasarelas, revistas y todo tipo de castings; sin embargo, fue la temporada en la que cayó en las garras de la anorexia, un trastorno de conducta alimentaria que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa).

Issa Vegas asegura que es más que una cara bonita (Foto: captura de pantalla)

En la tercera imagen se puede ver a Issa Vegas recostada sobre el suelo y usando un vestido de noche con tacones de aguja. "Sabes mi nombre, pero no mi historia", se puede leer. Al final, le pidió a las personas que cuando vean a una "persona exitosa en lo que hace", no la critiquen, ni piensen que "porque está bonita, seguro se lo regalaron, ella tiene suerte, se lo dio la genética, etc", escribió.

En este caso, la argentina les pidió pensar en todo lo que la persona en cuestión tuvo que atravesar y sobrepasar para "estar donde está". ¿Será que con éste contundente mensaje los haters de la modelo se tranquilicen?

Issa Vegas pidió respeto para la gente exitosa en lo que hace (Foto: captura de pantalla)

