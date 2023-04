Issa Vegas muestra las marcas de su bronceado en minifalda y la camisa abierta

Issa Vegas elevó la temperatura de Instagram después de publicar una serie de fotografías donde se le puede ver con un atuendo elegante, pero a la vez sexy. Resulta que la argentina tuvo la ocurrencia de ponerse una mini falda negra que dejó al descubierto todo el poder de sus largas piernas. Asimismo, usó una camisa blanca prácticamente desabrochada y dejó ver que no tenía puesta la lencería que tanto adora.

Desde Miami, Estados Unidos, lugar donde radica en la actualidad, la modelo jugó un poco con sus prendas para la cámara fotográfica. La manipuló de tal forma que le mostró a su público fiel las marcas del bronceado brasileño al que regularmente se somete. Esto, por supuesto fue todo un éxito, pues sus seguidores quedaron prácticamente enamorados (de nuevo) de ella.

Issa Vegas radica en Miami (Foto: IG @issavegas)

Aunque no escribió nada, Issa Vegas dijo todo a través de las imágenes que juntaron en menos de una hora miles de likes y comentarios donde la elogiaron de diversas formas. "Simplemente maravillosa, perfecta, hermosa mujer", "Me encanta esa mirada que me estás dando", "Hermoso «todo» tu contenido fotográfico en las RRSS", fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Issa Vegas es una de las modelos más exitosas en OnlyFans (Foto: IG @issavegas)

Issa Vegas, una de las modelos de OnlyFans más buscadas

Al tener un cuerpo escultural y una sonrisa encantadora, Issa Vegas no dudó ni por un segundo subir contenido exclusivo a la página de OnlyFans. La decisión la tomó de manera acertada, pues en la actualidad es una de las favoritas por el público latinoamericano y de Estados Unidos.

Issa Vegas es originaria de Argentina (Foto: IG @issavegas)

El costo de la suscripción mensual es de 20 dólares, unos 361 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Cabe destacar que la crossfit girl también vende contenido de tipo deportivo, para que las personas sepan cómo ejercitarse y cambien a un estilo de vida más saludable.

Issa Vegas adora los bikinis (Foto: IG @issavegas)

