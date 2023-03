Queso Oaxaca: 3 marcas baratas que no están adulteradas y saben rico

Hace unos meses, en la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su estudio de calidad que contempló el análisis a 33 tipos de quesos Oaxaca, incluyendo versiones reducidas en grasa y 8 imitaciones que son baratas y no están adulteradas y son muy ricas para el paladar del consumidor.

El trabajo realizado por la Profeco trata de cuidar los intereses de los compradores, por lo que no solo nos informa de los precios promedio en los que debes encontrar ciertos productos, sino que realiza estudios para comprobar que las marcas cumplen con lo que prometen y en esta ocasión tocó el turno a los quesos Oaxaca. A continuación te compartimos cuáles son las marcas de queso Oaxaca en las que puedes confiar y no temer a que sean imitación o estén adulterados.

Este queso es de los más consumidos en México. Foto: Pixabay

Café: 3 marcas baratas de café soluble que cuidan tu salud

3 marcas caras de queso Oaxaca que no están adulteradas

Alpura queso Oaxaca de 400 gramos.

Carranco queso Oaxaca de 400 gramos.

Covadonga queso Oaxaca de 400 gramos.

Quesos Oaxaca que cumplen y que no. Foto: Profeco

De acuerdo con el estudio de la Profeco, otras marcas en el mercado que cumplen con la norma sanitaria, además de especificaciones como: al menos 21.5 por ciento de porcentaje de proteína; 20 por ciento de grasa butírica y un máximo de 51 por ciento de húmedas y que no mienten en sus etiquetas son:

Otras marcas buenas de queso Oaxaca que cumplen

La Villita queso Oaxaca de 400 gramos.

Lala queso Oaxaca de 200 gramos.

Los volcanes queso Oaxaca de 400 gramos.

Navarro queso Oaxaca de 400 gramos.

Zwan Premium queso Oaxaca de 400 gramos.

Bafar queso Oaxaca para su venta a granel.

Parma Sabori queso Oaxaca para su venta a granel.

Siempre revisa las etiquetas del queso. Foto: Pixabay

La institución pide a la población revisar el etiquetado de los productos que compran en tiendas departamentales y comercios locales para determinar su calidad y en caso de no respetar las reglas sanitarias, denunciar ante la autoridad para evitar una crisis sanitaria.

Recomendaciones para comprar queso Oaxaca

Si quieres queso oaxaca y no una imitación, toma en cuenta que algunos resaltan la palabra “oaxaca” en letras más grandes que la palabra “imitación”. Que no te confundan. Antes de adquirir el producto, revisa que esté refrigerado, dentro de la fecha de caducidad, y que el empaque se encuentre en perfecto estado. Cuando lo guardes en casa, prefiere colocarlo en la parte alta del refrigerador. En el caso de estos productos, es muy importante que la cadena de frío no se rompa, así que te recomendamos que, cuando hagas tus compras, los quesos y productos de este tipo sean los últimos que metas al carrito y que, al llegar a casa, los metas rápidamente al refrigerador.

SIGUE LEYENDO:

Café con leche: ¿cómo daña al estómago mezclar por la mañana estas bebidas?

Galletas: esta es la marca que hace daño y no deberías desayunar según Profeco