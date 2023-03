Pide llavero por Internet, le llega 5 años después y así le responden: "La paciencia es la madre de todas las ciencias"

No es una falsedad cuando decimos que las redes sociales no han facilitado la vida en todos los aspectos. Desde mantenernos informados hasta poder comprar lo que queramos mediante un clic. Sin embargo, está documentado que en ocasiones las empresas tienen fallas de logística y los productos que pedimos tardan en llegar o simplemente no llegan.

Esto fue lo que le sucedió a una mujer, por lo que no dudó en mostrar su inconformidad en redes sociales. La usuaria identificada como @laurss14 de Twitter mostró una serie de fotografías donde se observa que pidió un llavero de Harry Potter en el año de 2017 mediante la aplicación de AliExpress, pero fue hasta el presente año que le llegó su pedido.

“Me acaba de llegar un llavero de @AliExpressES que pedí el 1 de mayo de 2017”, dice la descripción de su publicación

"Yo esperando el amor", "Aquí lo único importante es que llegó", "Ojalá a mi me llegué un pedido que pedí allá por el 2018", "Esto es una prueba de que hay esperanza de que me llegue", fueron algunos comentarios que pusieron los usuarios de Twitter para reaccionar ante tan curiosa situación.

Cabe señalar que es muy común que los productos de AlliExpress tardan más en llegar debido a que la empresa tiene su sede en China. Existen diversos factores que determinarán cuánto tardará en llegar. Aunque la situación ya parecía lo bastante graciosa se volvió aún peor cuando la cuenta oficial de Aliexpress España reaccionó a la publicación de la joven de Twitter, pues su respuesta fue la menos esperada por los usuarios.

“La paciencia es la madre de todas las ciencias, Laura”, dice la respuesta de la cuenta oficial de la plataforma de ventas, algo muy diferente a lo que muchos hubieran esperado.

