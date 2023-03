Mariana Rodríguez: 5 looks premamá con los que ha enamorado Instagram

Si bien Mariana Rodríguez es una reconocida influencer y modelo, en los dos años recientes ha destacado su labor como funcionaria del estado de Nuevo León, estado que gobierna su esposo, Samuel García, desde 2021 y junto a quien trabaja codo con codo. Así lo da a conocer con frecuencia en cada una de sus publicaciones en redes sociales en donde comparte su agenda diaria así como postales de su vida familiar, personal y profesional.

Ha sido precisamente en estas plataformas en las cuales la modelo ha decidido compartir con sus millones de seguidores la evolución de su embarazo, ya que solo en unos días más dará a luz a su primogénita, Mariel, a quien ya espera junto a su esposo con gran expectación. Esta semana, la funcionaria se volvió tendencia al publicar en su cuenta de Instagram algunas fotos de la habitación de su hija, la cual fue recién acondicionada, lo que incrementó la emoción entre sus seguidores por esta fecha.

Mariana Rodríguez está a unos días de dar a luz. FOTO: Instagram

5 looks premamá con los que ha enamorado Instagram

En todos estos meses de embarazo, Mariana Rodríguez se ha mantenido activa en sus funciones y no ha cesado en su agenda de trabajo, algo que ha quedado evidenciado en los numerosos posteos que con frecuencia comparte desde sus redes sociales, entre ellas Instagram.

La funcionario ha mostrado paso a paso la evolución de su embarazo. FOTO: Instagram

Desde aquí la funcionaria ha dejado ver el proceso de gestación, así como los diversos looks con los que ha cautivado en su etapa de premamá. No cabe duda que, como toda una influencer, la modelo ha decidido dar registro, paso por paso, de esta bella etapa que se encuentra viviendo y con ello ha enamorado a miles de admiradores y admiradores con sus sorprendentes looks.

Mariana impone tendencia con cada uno de sus looks. FOTO: Instagram

Mariana, de 27 años, se ha convertido desde hace mucho en una referencia en cuanto a moda y estilo, por ello cada look con el que se deja ver en sus actividades de trabajo, así como aquellos que comparte desde su casa, conquistan a cada vez más usuarias que no quieren dejar pasar la oportunidad de lucir como ella y sorprender con los outfits más modernos.

La funcionaria de Nuevo León sigue cumpliendo con su agenda de trabajo. FOTO: Instagram

De esta manera Mariana Rodríguez ha demostrado haber encontrado la fórmula secreta para equilibrar su agenda laboral y personal, sin descuidar ningún segmento, es así como se ha dejado ver siempre impecable, portando con estilo cualquier prenda e imponiendo moda entre sus seguidoras.

La infleuncer cautiva a sus seguidoras con sus outfits. FOTO: Instagram

Convertida en una celebridad digital, la primera dama de Nuevo León seguramente seguirá acaparando las portadas de revistas e impondrá tendencia entre sus seguidoras, quienes además de convertirse en sus admiradoras desean seguir al pie sus recomendaciones en cuanto a moda y así dejar huella en cada actividad.

La modelo es muy activa en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

