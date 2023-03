El poderoso ritual para comenzar abril que Mhoni Vidente recomienda para atraer la prosperidad

Con la llegada de abril se abre la posibilidad de limpiar tu energía y darle la bienvenida a la prosperidad, así que estás atravesando una mala racha o simplemente quieres mejorar tu suerte, algo que debes hacer es poner en práctica este ritual de Mhoni Vidente, el cual además de ser rápido no requiere de elementos complicados para crear cambios favorables en tu vida.

Para empezar, necesitarás:

2 vasos cristalinos llenos de agua

Una manzana verde

Cerillos de madera

3 monedas de la misma denominación

Un billete

Veladora azul o morada

Incienso

Plato forrado de papel aluminio

Azúcar morena

Canela en polvo

Loción de la suerte (puede ser de pompeya o de pájaro macua, por ejemplo)

Loción flor de naranjo o loción flor de Florida

El perfume que más uses

¿Cómo hacer el ritual para el primero de abril?

De acuerdo con la reina de las predicciones, lo primero que se tiene que hacer para atraer la abundancia en un futuro inmediato es rociar la manzana con un poco de tu perfume y loción de flor de Florida para después pasarla por todo tu cuerpo para limpiar tu energía. Es importante que inicies por los pies y termines en la cabeza, ya que será en tu coronilla donde se liberarán todas tus vibraciones negativas. Mientras hagas esto no olvides rezar un "Padre Nuestro" o un "Ave María" al tiempo que pides que todas las energías positivas lleguen a tu vida. Seguido de esto vas a envolver la manzana en aluminio y la vas a desechar lejos de tu hogar.

La manzana verde te ayudará a atraer abundancia a tu vida | Foto: Pixabay

Ahora colocarás perfume, loción de la suerte, canela en polvo y azúcar morena encima y alrededor de la veladora azul o morada, misma que rodearás con las tres monedas formando un triángulo, tal y como se muestra en el video. Lo que sigue es ponerle perfume y loción de la suerte al billete, con el cual te barrerás de los pies a la cabeza pidiendo estabilidad y abundancia. Una vez terminada esta limpia colocarás el papel moneda en uno de los vasos con agua y encenderás con cerillos de madera el incienso y después la veladora, siempre atrayendo las mejores energías.

Si tu veladora dura muchos días, debes prender un incienso cada 24 horas hasta que la vela se consuma y una vez que esto pase tirarás el vaso de agua que tiene el billete, mientras que el líquido del otro recipiente deberá ser desechado una vez que termines la limpia con el papel moneda. Ya consumida la vela puedes tomar las tres monedas colocadas alrededor de esta y ponerlas en tu monedero, mientras que el billete lo secarás y lo gastarás en comida "para que se empiece a multiplicar".

No olvides las lociones requeridas para este ritual | Foto: Pixabay

La ventaja de este poderoso ritual es que no necesitas hacerlo a una hora específica, por lo cual no tienes excusa para no intentarlo, ya que puedes hacerte un tiempo en cualquier momento del primero de abril para realizarlo, pes, como pudiste ver con los pasos a seguir, su realización es bastante ágil y aunque puedes hacerlo de manera rápida, se recomienda que le pongas dedicación y sobre todo mucha fe, pues con esto se generarán mejores resultados.

SIGUE LEYENDO:

5 signos zodiacales que son insaciables al momento de "hacer el amor"

5 cosas que puedes hacer en Primavera para cambiar tu vida según Mhoni Vidente