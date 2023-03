Mónica Almada trabaja en la creación de estilo desde el modelaje hacia las redes sociales

Mô, como es conocida, nació en Brasil e incursionó desde muy pequeña en la industria del modelaje.

“A mí me gusta la moda desde que me acuerdo, desde muy chiquita. Parece cliché o mentira, pero sí me metía al clóset de mi mamá a checar sus piezas y me las probaba. Lo más chistoso es que mi mamá es cero fashionista. No es, por ejemplo, que yo, que trabajo en moda, pudiera influenciar a mi hija Micaela, mi mamá era súper básica, pero me gustaba muchísimo. Me acuerdo de que me ponía su ropa por debajo del uniforme y me iba a la escuela. Y el modelaje, siempre fui una niña alta y muy delgada, pero a los 13 o 14 años di un estirón y medía como 1.76, y todo el mundo decía ‘es que deberías de ser modelo’. No sé si fue tanto que me dijeron o un poco también que me gustaba todo este tema de moda, que me daba mucha curiosidad. Cuando empecé a entrar al modelaje, mi motor fue el viaje, yo quería conocer el mundo y mi primer contrato internacional fue en Milán. De ahí podríamos decir que ya no regresé”, nos contó sobre sus inicios.

Después de muchos años en el modelaje, en pasarelas y editoriales alrededor del mundo, Mô decidió probar el lado comercial, “te ponen como una etiqueta y eres, por ejemplo, modelo fashion, entonces haces editoriales y desfiles. Y si eres una modelo comercial, haces catálogos y publicidad. Generalmente te dividen, no haces las dos cosas. Yo tuve la posibilidad de hacer ambas”, añadió, sin embargo, hubo un momento en que por contratos tuvo que parar un tiempo y ahí decidió empezar con un blog de moda, “llegó un punto en el que vas firmando contratos de exclusividad con marcas. Entonces, ya no trabajaba con la parte de moda y ya no podía hacer muchas cosas de publicidad, y dije, ‘bueno, ¿y ahora qué hacemos?’. Ahí fue cuando empecé el blog, soy muy hiperactiva y me gusta trabajar. No sabía en lo que me estaba metiendo”, hoy ya va a cumplir ocho años como creadora de contenido, con 229 mil seguidores en Instagram y casi 1 millón en TikTok.

Sin duda, para Mô uno de los retos más grandes en esta era digital ha sido reinventarse. “Todo esto que estamos hablando del blog tiene ocho años y en aquel entonces un blog era lo máximo, hoy en día nadie lee. Siento que es un reto constante el reinventarse y estar actual, porque todo va muy rápido. Es un reto diario de ¿y ahora qué viene?, los trends, las transiciones, mantenerse creo que es lo más difícil para nosotros los que trabajamos con redes sociales y para los medios. No sabemos qué va a pasar en una semana. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué red nueva va a salir? Tienes que checar qué está pasando”.

Uno de los grandes aprendizajes para Almada ha sido el mantenerse fiel a sí misma a pesar de las opiniones de los demás.

“Seguir mi instinto. He trabajado con agencias, con varias personas y obviamente mucha gente opina. Hay veces que las opiniones son muy duras y muy agresivas. Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. Que te critican y te dicen, ‘no, esto no lo hagas’ o ‘esto, ¿por qué lo hiciste?’. Siento que con mi embarazo y la pandemia me di este espacio y empecé a tratar de oírme: ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gustaría que la gente me viera? Porque una cosa es lo que eres, otra es lo que proyectas. Y sí seguí mi instinto de ser más cercana, de ser más yo, más neta. Me burlo de mí misma, en el sentido de que soy torpe, soy muy alta, me pego, siempre tengo hematomas, me manché la piel, y no sé, estoy aprendiendo como todos, no tengo nada en la vida resuelto. A partir del momento que empecé a mostrarme como soy, es lo que me ha ayudado a llegar a donde estoy”.

Ser vulnerable ante un público en redes sociales no es nada fácil. “No, no es sencillo. No sólo en redes, con amigos, con familia, porque nunca sabes cuál va a ser la respuesta. La persona realmente va a ser compasiva y te va a entender, o te va a criticar y decir, ‘ay, esta se queja de todo’. Tampoco hay una fórmula para esto o un camino escrito, pero yo sentí que era necesario porque ya no me convencía esto de las etiquetas. Y tampoco es que enseño 100 por ciento de mi vida, esto no existe. Todos tenemos un lado privado o deberíamos de. Pero sí he sido más abierta, aún tengo algunas cosas todavía que quiero hablar, pero creo que va a ser en su momento y con un objetivo específico”, confesó Mô.

FASHION TIPS

¿Tu mejor consejo para alguien que quiere entrar al mundo de la moda?

Realmente tiene que gustarte, no hacer algo solo porque los otros lo están haciendo. En la moda o en la profesión que elijas. Y obviamente prepararte. Las redes sociales, el lado positivo es que nos acercó, pero por otro lado hay mucha gente despreparada que se autotítula. Todos los que tenemos internet, tenemos un celular y podemos grabar un video de lo que estás cocinando, haciendo deporte, de que te estás maquillando o armando un outfit; está mucho más abierto y parejo, pero para destacarte en lo que sea, necesitas prepararte.

¿Qué tendencia es tu favorita esta temporada?

Lo que me di cuenta es que, hablando de la pandemia, sí es muy notorio que este 2023 ya vamos mucho más a la libertad. Se vio en los desfiles y las personas que atendieron esta explosión de brillos como el silver o el gold. Todo muy llamativo. Hasta las plumitas que no sé si es mucho mi vibe, pero digamos que está esto de ser exuberante. Es como un regreso a “estoy vivo, quiero salir y me gusta”. Es un poco extravagante, hasta casi exagerado podríamos decir.

¿Cómo combinar colores o accesorios clave para un look armónico?

Less is more siempre va a ser un buen consejo. Por ejemplo, ahora pusimos un arete muy grande (look dorado), el arete es tan imponente que ya no necesitas poner el collar o más cosas. Cuando armo looks decido cuál es la pieza estrella, si tengo por ejemplo un vestido con mucho estampado, o con encaje o con pedrería o que tenga textura, de ahí voy construyendo el resto. No me gusta poner piezas que compitan entre sí. Son estilos, hay personas que sí les gusta poner y poner, pero si yo pudiera dar un consejo, está más equilibrado visualmente cuando eliges un punto focal.

¿Cuáles serían tus cinco prendas básicas en un clóset?

Unos jeans, yo soy generación skinny pero estoy tratando de adaptarme a la moda con unos un poquito más amplios. Un blazer es una pieza que puedes usar de día o de noche, con jeans, con vestido, con falda, con tenis, con tacón, es súper versátil. No puede faltar una bolsa, siento que sí lleva para arriba cualquier look. Una camisa o un top blanco, algo básico. Y unos zapatos, yo elegiría o unos tenis blancos o unos pumps o un stiletto negro, que también puedes combinar con todo.

“Seguí mi instinto de ser más cercana, de ser más yo, más neta. Me burlo de mí misma, estoy aprendiendo como todos, no tengo nada en la vida resuelto”.

