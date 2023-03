La peor tarea del siglo: le dejan escribir el Himno Nacional con sopa de letras y TikTok reacciona

Las tareas han sido por siempre uno de los dolores de cabeza más grandes para los estudiantes, sin importar su nivel escolar, pero también para los padres de familia que en muchas ocasiones los apoyan y hasta en ocasiones tienen que ayudarlos para terminarla. Y como es sabido hay de tareas a tareas, y la complejidad en su elaboración suele tan diversa como docentes existen en el mundo. No obstante, se dan situaciones en que estos trabajos sorprenden a más de uno.

Así ocurrió con una TikToker, madre de familia, quien decidió publicar en la red social china un video en donde compartió su experiencia realizando lo que se convirtió en "la peor tarea del siglo": el objetivo de la misma era escribir todo el Himno Nacional de México con sopa de letras, y este proyecto se convirtió en toda una odisea.

El objetivo de la misma era escribir todo el Himno Nacional de México con sopa de letra. FOTO: Especial

Escribe el Himno Nacional con sopa de letras y video se viraliza

Fue la usuaria de TikTok de Magaly (@magui_suset) quien dio a conocer su historia; mediante un clip contó la experiencia que tuvo, en compañía de su hija, al intentar escribir el Himno Nacional Mexicano con sopa de letras, tarea que les llevó esfuerzo, paciencia y dedicación para poder terminarla.

Proceso de elaboración de la tarea. FOTO: Especial

El trabajo fue una petición del profesor de Educación Física de su hija y para poder entregarla en tiempo y forma la madre de familia mexicana apoyó a la pequeña en el proceso. "Escribe el Himno Nacional Mexicano en un 1/8 de papel ilustración con sopa de letras de las que las mamás cocinan. El trabajo se entregará el día miércoles 1 de marzo de 2023", fue la indicación que dio el docente.

Por lo que la TikToker tuvo que comprar algunas bolsas de sopa y tomar otras de su despensa para poner manos a la obra. De acuerdo con la grabación, en una hoja de papel colocó las letras del abecedario y las agrupó para poder comenzar a pegarlas conformando las palabras del himno.

Realizar esta tarea de convirtió en una tortuosa experiencia. FOTO: Especial

”Cuando te piden todo el Himno Nacional Mexicano con sopa de letras”, se lee en el texto que escribió la madre de familia y con el que acompañó en el video. Tras horas de esfuerzo, por fin pudo terminar la que se convirtió en la tarea más tortuosa que habían realizado juntas.

Una vez publicado, el clip se viralizó en internet debido a las numerosas reacciones por parte de los internautas: “No será hacer una sopa de letras con palabras del himno nacional?”; "No lo sé Rick, no le veo sentido"; “Soy Docente y estoy un 95% segura que así no va la tarea... no tendría sentido” y "Ningún profesor en su sano juicioso manda eso como tarea", fueron solo algunos de los comentarios que compartieron en el post.

La indicación que dio el docente. FOTO: Especial

