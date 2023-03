Marte tiene cuadratura con Neptuno: la clave es luchar por la claridad según tu signo

Han pasado varios meses desde que Marte tuvo una cuadratura en Neptuno, específicamente del 11 de octubre al 19 de noviembre del 2022. Esto ha provocado que no tengas claridad en ese tema o situación que no cerraste, por lo que esta segunda semana de marzo del 2023 te sientes con la batería baja, sin energía para encarar las cosas actuales que necesitan de tu completa atención.

Siéntate, date un tiempo a solas y refresca la memoria para saber que no acabaste o no cerraste el ciclo durante las semanas del 11 de octubre al 19 de noviembre del año pasado. Un negocio, acabar con una amistad tóxica, una conversación con alguien o contestar un mensaje, tal vez era importante y por la prisa del día, lo dejaste ahí, en el olvido de tus redes sociales o tu teléfono celular. Una llamada telefónica o un muy simple, gracias.

El planeta rojo mueve a los astros. Foto: Pixabay

Marte tiene cuadratura con Neptuno

En estos días de marzo es tiempo de sanar y luchar por lograr la claridad de un tema que traes atorado hace meses. Esta semana será complicada por todo lo que tienes que hacer y recapitular para hallar esa fuga emocional que lleva drenando tu energía, pero si no empiezas seguirás así lo que resta del año y el tiempo será perdido. Te recomendamos pensar esta semana y al hallar ese tema que te tiene pensativo y a partir del lunes 20 de marzo del 2023, empezar con todo, a cerrar ciclos y ese pasado que solo te mantiene postrado emocionalmente o mordiéndote las uñas.

Necesitas cerrar ciclos. Foto: Pixabay

Desde este 20 de febrero del 2023 al 20 de marzo del 2023, para todos los ascendentes de signo, Piscis será un tiempo importante para renovar todo lo que está relacionado con nuevas amistades, relaciones laborales y hasta de conseguir alguna pareja nueva que te estimuló el corazón y las ganas de recuperarte de la cuesta de enero, tanto emocionalmente como económicamente. Con esto no pienses que te deben mantener, simplemente tener un colega que se una a tus metas económicas, como un socio con algún proyecto nuevo, o que tu pareja te haga el fuerte si andas escaso de dinero, siempre en equipo.

