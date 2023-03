Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 13 al 17 de marzo, predicciones de salud, dinero y amor

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la tercera semana de marzo que va del 13 al 17, entérate de todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Durante mucho tiempo todos tus esfuerzos han estado enfocados a conseguir logros profesionales y bienestar económico. Sin embargo, ahora mismo te encuentras en un momento de tu vida en el que ya has alcanzado esos objetivos y empezarás a sentir la necesidad de prestarle más atención a tu esfera espiritual. Un amigo te invitará a participar en una actividad relacionada con temas filosóficos. Empezarás a frecuentar talleres de Yoga y meditación y entablarás amistades con personas que se mueven en esos círculos.

Estos nuevos afectos te ayudarán a aprender sobre tus nuevos intereses. En el ámbito sentimental, el hombre y la mujer de Aries tendrán una semana complicada. Recibirás merecidas recriminaciones por parte de la persona que amas. Te has vuelto egocéntrico y egoísta, quieres que todo se haga siempre como tú quieres, sin tener en cuenta los pensamientos o deseos de la persona que tienes a tu lado. Has olvidado que tu compañero o compañera sentimental tiene necesidades afectivas que tú no satisfaces.

Todavía estás a tiempo de salvar tu relación, pero para ello necesitas cambiar y madurar, de otra forma vas a perder a la persona que te ama y que ha estado junto a ti en los momentos más difíciles de tu vida. En cuanto al ámbito laboral, esta semana comenzará para la gente de Aries un período sumamente auspicioso para cualquier cambio que deseen realizar dentro de esa esfera, sobre todo para los cambios y búsqueda de empleo.

TAURO

La gente de Tauro estará muy bien auspiciada durante toda esta semana en la compra de bienes inmuebles. Si estabas pensando en comprar tu casa, será tiempo de acudir a las inmobiliarias porque durante los próximos días encontrarás el lugar para vivir que siempre soñaste y a un precio accesible a tu presupuesto. En el ámbito profesional, las personas de este signo recuperarán la esperanza durante esta semana. Habías abandonado tu aspiración a un cargo que estaba vacante por las dificultades que se habían presentado durante el proceso de selección.

Sin embargo, esta semana decidirás retomar la lucha e intentar obtenerlo. De hacerlo, será tuyo. En el terreno amoroso, la mujer de Tauro tendrá algunas discusiones con su pareja, pero no serán importantes y finalizarás la semana con una apasionada noche de sexo con el hombre que amas. Por su parte, el hombre de Tauro tomará decisiones difíciles durante los próximos días. Has vivido días de mucha depresión, pero esta semana te sentirás más animado y con la fortaleza suficiente como para tomar determinaciones en el terreno amoroso.

Esas decisiones se relacionan con separaciones y divorcios, tendrás que soportar momentos dolorosos, pero al final ambos saldrán beneficiados. La soltería no te sentará tan mal como imaginabas: cuando finalice el duelo comenzarás a sentirte bien y con ganas de hacer cosas nuevas. Recuperarás la energía y las ganas de salir y ver gente. Algunas integrantes de tu familia pueden estar en desacuerdo con tus decisiones. Sin embargo, no cedas y mantente firme porque será la mejor decisión que podrás tomar.

GÉMINIS

Será una semana muy activa socialmente, conocerás a muchas personas nuevas en una reunión de amigos o en una fiesta. Ve atento porque algunas de ellas cumplirán un papel muy importante en tu vida, en un futuro no tan lejano. Esta semana estará signada por cambios en el terreno del trabajo. Las personas de Géminis que estén desempleadas entrarán en un período muy auspicioso en el que sin duda podrán reinsertarse laboralmente.

Pon lo mejor de ti. Por otra parte, aquellos Géminis que ya tienen un trabajo no van a estar tan contentos porque los astros indican la inminencia de traslados, cambios de sector e inclusive cambios de ciudad. En un principio, el nuevo ámbito laboral no te agradará, pero con el paso del tiempo lograrás sentirte cómodo y adaptarte a tus jefes y compañeros de trabajo. Vas a comprobar que se tratará de cambios para tu beneficio. Esta semana sentirás mucha confusión e indecisión en el terreno amoroso.

No sabrás si debes comportarte según lo que te indica la razón o bien actuar de acuerdo al corazón. Has conocido a alguien que te atrae muchísimo y con el que sientes una gran atracción. No obstante, es una persona conflictiva y puede ocasionarte muchos problemas. Si escuchas a tu cabeza, romperás con él inmediatamente. Por el contrario, si obedeces lo que el corazón te diga continuarás con la relación, a sabiendas de que las consecuencias pueden ser desastrosas.

No te apresures a tomar una decisión durante esta semana: en el transcurso de los días las cosas van a aclararse un poco y te será más fácil tomar la mejor decisión.

CÁNCER

Será una semana peligrosa para todas las personas de este signo. Durante las últimas semanas has mostrado una marcada tendencia a realizar gastos excesivos, y durante los próximos días ese mal hábito alcanzará su punto más alto. Tu estado anímico será muy bueno y eso hará que te sea aún más difícil controlarte. Sé más cauto con tus gastos.

En el ámbito laboral vas a sentirte desorientado. Es un buen momento para que medites acerca de lo que deseas para tu vida profesional. Este será el mejor camino para que encuentres tu verdadera vocación. Entonces todo será más fácil porque tendrás un objetivo claro hacia el cual dirigirte. Tienes familiares que te aman y se preocupan por ti, acude a ellos para pedirles consejo este respecto.

Será una semana muy buena en el ámbito económico para todas las personas de Cáncer. Finalmente te llegará el alivio monetario que tanto deseabas. Recibirás dinero de forma inesperada a través de un aumento de sueldo o de un obsequio de un pariente cercano. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer mejorará su humor durante los próximos días y como consecuencia desaparecerá la tensión que había tenido con la persona amada durante las últimas semanas. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá problemas con su pareja esta semana.

Te sentirás un tanto asfixiada y le pedirás a tu pareja un poco más de libertad. Por supuesto tu pedido generará discusiones y peleas. Las cosas empeorarán porque recibirás una invitación de tus amigos para salir e irás sin que te importe mucho lo que tu amada o amado pueda decir al respecto. Ten cuidado porque tu pareja puede perder la paciencia y romper definitivamente contigo.

LEO

La gente de Leo se encontrará muy sensible esta semana. Te sentirás decepcionado por muchas de las personas que te rodean. El problema, en realidad, es tu susceptibilidad. Por este motivo vas a sobredimensionar cualquier incidente, por muy pequeño que sea.

Tu estado anímico te impedirá que puedas analizar con objetividad los hechos que se presenten para determinar si realmente son tan graves o si, por el contrario, son incidentes sin importancia. En el ámbito profesional, será una muy buena semana para las personas de este signo. Te ofrecerán un empleo nuevo que implica mayores ingresos. Un amigo te recomendará para una nueva posición, que te brindará la posibilidad de equilibrar tu economía. En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá una semana difícil.

Durante los próximos días tendrás que afrontar las consecuencias que tus celos enfermizos han provocado en tu relación sentimental. En tu mente, la infidelidad es un fantasma que te atormenta la mayor parte del tiempo. Sin embargo, sabías que debías controlarte y no plantear tus dudas de manera ofensiva a tu pareja. No obstante, este fin de semana te desbordarás y le recriminarás todas tus suposiciones sobre sus posibles amantes. Tu pareja quedará muy desconcertada y sin saber cómo reaccionar.

Ten cuidado, ya que si no aprendes a manejar esos celos vas a terminar solo porque nadie va a tolerarlos. Por su parte, la mujer de Leo tendrá una excelente semana. Vas a arreglar las cosas con el hombre que amas y saldrás a festejar junto a él y tus amigos.

VIRGO

La gente de Virgo deberá tener mucha precaución esta semana. Las distracciones podrían ocasionarles caídas o accidentes leves. En el ámbito laboral, será una excelente semana para aquellas personas de Virgo que se encuentren buscando empleo o que deseen cambiar de trabajo. Los astros favorecerán las entrevistas de trabajo.

Acude a las ellas con fe porque es muy probable que antes de que termine la semana tengas noticias alentadoras de algún nuevo empleo. Si te dedicas al rubro de las ventas, aprovecha este momento porque estarás dotado de un carisma especial y nadie podrá decirte que no. En el ámbito económico, las personas de este signo no tendrán una buena semana. Tu bolsillo sufrirá un fuerte golpe debido a que te verás obligado a abonar una fuerte suma por un desperfecto doméstico o de tu auto. Será un periodo excelente para que las personas de Virgo se animen a tomar esas determinaciones importantes que por cobardía han venido postergando.

Tu pareja ha cambiado mucho: el respeto con el que solía tratarte ha desaparecido para dar lugar un comportamiento muy agresivo. Has estado esperando que cambiara, pero tu espera ha sido en vano. Los astros te están impulsando a que dejes de esperar cosas que no van a suceder y que en cambio actúes. Es el momento ideal para cerrar un ciclo de mucho dolor y abrir otro en el que reine la paz, el respeto y la armonía.

LIBRA

Durante esta semana vas a encontrarte muy impaciente y alterado, y eso provocará que discutas con todo aquel que se cruce por tu camino. Inclusive hay riesgos de que los hombres de este signo acaben sus discusiones con agresiones físicas. Será una semana en la que deberás utilizar todo tu poder de persuasión para solucionar los problemas que saldrán a tu encuentro. Todos los hombres y mujeres de Libra que tengan que ocupar un lugar jerárquico en la empresa en donde trabajan y que tengan personal a su cargo, deberán cambiar de táctica para mejorar sus relaciones con todos los niveles de su empresa.

Descubrirás que es mucho más fácil que tus empleados hagan lo que les pides si utilizas la persuasión y las buenas maneras en lugar de gritos y amenazas. En el terreno del amor, la gente de Libra va a encontrarse demasiado confiada. Sabes que tu pareja te ama y por ello piensas que puedes hacer lo que quieras. Te crees con derecho a exigirle cosas que tú no estás dispuesto a dar. Es cierto que cuando la relación empezó era tu pareja quien hacía todas las concesiones porque era el que más enamorado estaba.

Pero el tiempo ha pasado y ambos han cambiado. La etapa del enamoramiento pasó y tu pareja sentimental ya no está dispuesta a aceptar todas tus exigencias. Si lo amas, cambia de actitud porque de lo contrario habrá una separación antes de le que te imaginas.

ESCORPIO

Será una excelente semana para la gente de Escorpio, sobre todo en lo relacionado con temas laborales. Vas a recibir alguna clase de gratificación por el esfuerzo y la dedicación que has demostrado en los momentos de crisis de la compañía en donde trabajas. Te has esforzado mucho en tu trabajo con el objetivo de obtener el reconocimiento de tus superiores y hoy comenzarás a ver resultados alentadores. En el ámbito económico, será un periodo complicado para Escorpio.

Estás en riesgo de acabar con todo el dinero en efectivo que tendrás a tu alcance y seguirás con las tarjetas de crédito, colmando sus límites de saldo. Cualquier excusa te será válida para gastar. Hazte un gran favor y por ningún motivo acudas a centros comerciales, supermercados o negocios en general durante estos días. En el amor, el hombre y la mujer de Escorpio vivirán días de intensidad. Comenzarás la semana con una pelea bastante fuerte con tu pareja.

Sin embargo, esa discusión no tendrá consecuencias importantes y por eso lograrán reconciliarse con la persona que aman el fin de semana. Venus los ayudará impulsando la pasión de la pareja, así que esmérate y prepara algún encuentro romántico para festejar esa reconciliación.

SAGITARIO

Esta semana la gente de Sagitario se sentirá muy melancólica, aunque no encuentre una razón que pueda justificar esa sensación. No tendrás ningún problema importante, pero sentirás que a tu vida le falta algo. Es un muy buen momento para que comiences a practicar una actividad relacionada con el baile o con la música. Te será de gran ayuda para contrarrestar esos períodos de melancolía y desasosiego.

Si te encuentras sin pareja, podrás encontrar a una persona adecuada para ti entre el nuevo círculo de amistades que te brindarán esas nuevas actividades. En cuanto a la salud, ten mucho cuidado porque durante las próximas semanas habrá un riesgo muy grande de que caigas en una depresión. Trata de mantener ese ánimo siempre en lo alto. En el ámbito del trabajo, deberás mantenerte al margen de las numerosas peleas y discusiones que se suscitarán al interior de tu equipo, pero no lo conseguirás. Esto va a afectar el desarrollo de tus funciones: aunque lo intentes, no podrás mantenerte concentrado durante los próximos días.

Sin embargo, es mejor no tomar partido hasta que pase la tormenta. Durante esta semana, Sagitario se sentirá relegado por su pareja. Vas a tener la sensación de que primero está su carrera y después, mucho más atrás, estás tú. Esto es una apreciación que no responde a la realidad. Lo que sucederá es que tu pareja va a estar sometida a mucha presión en el trabajo y por ello te dejará un poco de lado.

Pero se tratará de una situación pasajera, así es que ten paciencia y espera porque las cosas volverán a la normalidad los próximos días.

CAPRICORNIO

Durante esta semana la gente de Capricornio recibirá buenas noticias de parientes cercanos relacionadas con embarazos, nacimientos o casamientos En cuanto a la esfera laboral, durante los próximos días recibirás propuestas que te interesarán mucho pero que implican comenzar de nuevo en otra empresa o actividad. Estarás indeciso, sin saber si arriesgarte o no. No obstante, ten confianza en que todo saldrá bien porque los astros te prometen nuevos comienzos económicos y profesionales. Evita comentar el tema entre tus compañeros de trabajo, porque movidos por sus celos profesionales te darán malos consejos.

En el terreno del amor, esta semana sentirás que tu pareja y tú hablan idiomas distintos. Llevan mucho tiempo juntos y se conocen muy bien, pero aun así les está costando mucho entenderse. Por más que lo intentas, no consigues entenderla y ella tampoco logra entenderte a ti. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo todos cambiamos: tus necesidades, tus aspiraciones y tus sueños son distintos a los que tenías años atrás. Sería muy bueno que conversaras con tu pareja para determinar si todavía siguen teniendo un proyecto de vida común o un futuro que deseen compartir.

Si eres un Capricornio soltero, hay alguien que te interesa, pero no sabes si eres correspondido y no te animas a dar el primer paso. No obstante, va a surgir una amiga en común que hará de celestina y comenzarás una relación muy agradable.

ACUARIO

Será una semana ideal para que te liberes de los miedos que te impiden concretar tus proyectos y te animes a perseguir tus sueños. De a poco, irás encontrando soluciones para todos los obstáculos que se te presenten en el camino. Si tus sueños se relacionan con un negocio, los beneficios económicos que obtendrás serán muy altos y te permitirán vivir con ciertos lujos. En el terreno laboral te esforzarás, pero no conseguirás ningún resultado y tendrás la mala suerte de que a tu jefe no se le escapará ninguno de tus errores.

Has estado ahorrando durante mucho tiempo y ahora deseas invertir tus recursos en algún proyecto. Sin embargo, no tienes ninguna idea innovadora que te interese realizar particularmente. Esta semana aparecerá en tu vida un hombre que tiene lo que a ti te falta; esto es una idea bien desarrollada para un proyecto comercial muy interesante. Asóciate con él y ambos saldrán ampliamente beneficiados. Esta semana los astros señalan que los hombres y mujeres de este signo que intenten reencuentros y reconciliaciones con aquellas personas, que amaron y que por sus errores perdieron, van a tener el éxito que buscan.

Por supuesto, no será una tarea fácil: deberán demostrar que han cambiado. La mejor manera de hacerlo será comportarse con mucha calma y darle a la persona amada el tiempo que necesite para decidir, sin presionarla.

PISCIS

Será una semana en la que la gente de Piscis tendrá mucha paz y armonía. Los próximos días serán ideales para que te dediques a realizar todas aquellas tareas que no has realizado porque requerían de mucha concentración y tranquilidad. También será un buen para que te ocupes de las tareas tediosas como controlar los gastos de la tarjeta, verificar que todos los impuestos estén pagos y revisar tus resúmenes del banco. Deberás aprovechar que los astros propician la renovación de energética que los astros te conceden para realizar una limpieza profunda en tu casa, departamento o local comercial.

Ordena todos los lugares que desde hace un tiempo nadie toca porque existe la posibilidad de que allí te encuentres con una agradable sorpresa de índole económica. En el terreno laboral, será una semana de muchos éxitos, los cuales lograrán compensar el ambiente tenso que habrá en tu lugar de trabajo. En cuanto a la salud, es recomendable que empieces un régimen de alimentación porque has entrado en una marcada tendencia a engordar durante los próximos meses. En el ámbito sentimental, el hombre de Piscis tendrá una excelente semana. Llevas poco tiempo en una relación y las cosas con tu pareja van a ir muy bien y eso te ayudará con ciertos problemas a nivel familiar que pudieran surgir.

Por su parte, la mujer de Piscis también vivirá una muy buena semana. Tienes una pareja que te apoya en todos tus proyectos y que te es leal y fiel. Deberías cuidarla un poco más y demostrarle, a través de pequeñas atenciones, lo que significa para ti.

