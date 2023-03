ChatGPT: 3 consejos para usar esta herramienta de Inteligencia Artificial en tu vida diaria

En los últimos días se ha popularizado el ChatGPT, pero muchas personas aún no saben cómo utilizar esta poderosa herramienta. Hoy te enseñaremos tres aplicaciones sencillas que le puedes dar a este modelo de lenguaje que te ayudarán a facilitar actividades del día a día.

Esta misma herramienta se define como: “Un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Un programa de computadora diseñado para procesar y generar lenguaje natural, lo que me permite conversar contigo y responder a tus preguntas. No tengo una forma física ni una conciencia o personalidad propia, soy simplemente un software que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar respuestas en base al análisis del contexto y del conocimiento que he adquirido a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos y textos en múltiples idiomas”.

Pídele un resumen

Pídele el resumen de un texto, ya sea por cuestiones laborales o académicas. Sólo tienes que indicarle en cuántos párrafos necesitas la información. “Puedo utilizar técnicas de resumen automático para extraer los puntos clave de un texto y crear un resumen conciso y coherente del mismo. Dependiendo de la complejidad del texto, puedo producir un resumen muy preciso o uno más general”, sostiene el ChatGPT.

Te ayudará a estudiar. Foto: Foto: Unseen Studio/ Unsplash.

Organiza información

Aunque no es capaz de crear tablas o gráficos, si le proporcionas los datos y la información necesaria, los organizará en un formato legible y coherente, “como por ejemplo, una lista numerada o con viñetas. Además, puedo ayudarte a presentar la información de manera clara y concisa para que puedas comunicar tus ideas de manera efectiva”.

Optimizará tu trabajo. Foto: Foto: Nick Morrison/ Unsplash.

Una rutina de ejercicio

Si le pides una rutina para ejercitarte, ya sea para perder peso o ganar masa muscular, el ChatGPT te dará recomendaciones e instrucciones detalladas sobre cómo realizar cada ejercicio y sugerirá diferentes variaciones para evitar el aburrimiento y maximizar los resultados.

Es una buena manera de comenzar a ejercitarse. Foto: Foto: Jonathan Borba/ Unsplash.

“Sin embargo, es importante tener en cuenta que la creación de una rutina de ejercicios personalizada es un proceso complejo y requiere la consideración de muchos factores, como la edad, el nivel de condición física y las limitaciones físicas. Si tienes alguna condición médica o física, te recomendamos consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier rutina de ejercicio”, aclara.

¿Cómo funciona el ChatGPT?

A las nuevas IAs se les instruye a través de algo que se llama DataSet, son bancos de datos a los que acceden y con redes neuronales pueden generar imágenes o responden con frases como si fuera un lenguaje natural, de acuerdo con el experto Arturo Monliu, a quien entrevistó recientemente El Heraldo Digital.

