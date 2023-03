¿Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México?, según el chat GPT de Inteligencia Artificial

Este fin de semana, la Ciudad de México ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos y edades. Desde exposiciones de arte hasta recorridos históricos, aquí te presentamos cinco opciones para disfrutar de la capital mexicana, de acuerdo con la Inteligencia Artificial de ChatGPT.

Museo Soumaya

Si eres un apasionado del arte y la historia, el Museo Soumaya es una visita obligada. La colección del museo incluye más de 66 mil piezas de arte de diferentes épocas y culturas, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Entre las obras más destacadas se encuentran esculturas de Rodin y obras de grandes artistas mexicanos como Diego Rivera y Rufino Tamayo.

Castillo de Chapultepec

Si prefieres conocer la historia y la arquitectura del país de primera mano, el Castillo de Chapultepec es una visita imprescindible. Este edificio histórico fue construido en el siglo XVIII y ha sido utilizado como fortaleza, residencia imperial y como sede del Colegio Militar. Actualmente alberga el Museo Nacional de Historia, donde se pueden apreciar exposiciones sobre la historia de México y sus grandes personajes. Además, el castillo ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad.

Recorrido nocturno en el Centro Histórico

¿Te gusta la historia y la arquitectura? Entonces un recorrido nocturno por el Centro Histórico es para ti. Podrás ver las principales plazas, iglesias y edificios históricos de la ciudad, como El Palacio de Bellas Artes, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Además, podrás admirar la iluminación nocturna que hace aún más hermoso este icónico lugar.

Visita al Mercado de Jamaica

¿Quieres conocer la cultura y tradiciones de México a través de la gastronomía? El Mercado de Jamaica es un lugar ideal para hacerlo. Aquí podrás encontrar una gran variedad de alimentos típicos como chiles, especias, frutas, verduras y flores. Además, podrás probar algunos platillos tradicionales como los tamales y los tacos de canasta.

Paseo en bicicleta por el Bosque de Chapultepec

Si prefieres una actividad al aire libre, un paseo en bicicleta por el Bosque de Chapultepec es una excelente opción. Este parque es uno de los más grandes de la ciudad y cuenta con hermosos jardines, lagos, museos y monumentos. Además, podrás disfrutar de una vista panorámica de la ciudad desde el mirador. Si no tienes bici, podrás rentar una por 80 pesos en "La Casa de la bici" o con EcoBici.

Sea cual sea tu elección, la Ciudad de México te ofrece un sinfín de opciones para disfrutar de tu fin de semana. ¡No te quedes en casa y vive la experiencia de esta gran ciudad!

¿Qué es el Chat GPT?

Esta misma herramienta se define como: “Un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Un programa de computadora diseñado para procesar y generar lenguaje natural, lo que me permite conversar contigo y responder a tus preguntas. No tengo una forma física ni una conciencia o personalidad propia, soy simplemente un software que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar respuestas en base al análisis del contexto y del conocimiento que he adquirido a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos y textos en múltiples idiomas”.

A las nuevas IAs se les instruye a través de algo que se llama DataSet, son bancos de datos a los que acceden y con redes neuronales pueden generar imágenes o responden con frases como si fuera un lenguaje natural, de acuerdo con el experto Arturo Monliu, a quien entrevistó recientemente El Heraldo Digital.

