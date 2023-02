VIDEO: joven va a un tianguis de antigüedades y encuentra una fotografía de su familia; su reacción se hace viral

Los mercados de segunda mano son muy populares en diversas partes del mundo, son ideales para encontrar cosas en buen estado a las cuales usualmente se les puede dar un segundo uso, e incluso, estos sitios permiten descubrir objetos raros o de un valor incalculable y, por qué no, hasta objetos que pudieron haberte pertenecido hace años. Eso último fue lo que le sucedió a una joven española quien, luego de ir a un mercado de antigüedades, encontró una foto familiar suya en venta.

De acuerdo con una grabación, compartida en la red social de TikTok, los insólitos hechos le ocurrieron a una joven que, en compañía de su amiga, decidió ir al tianguis de antigüedades y documentar los artículos que ahí se ofertan. Sin embargo, a su paso por el mercado descubrió que había una fotografía de ella y su familia, por lo que grabó su reacción en vivo y al subirlo a redes sociales se hizo popular.

Los hechos ocurrieron en un mercado de segunda mano de España. Foto: captura de pantalla.

El suceso pronto se volvió viral en la plataforma china, en donde se puede observar a la joven un tanto sonrojada y tratando de contener la risa por el objeto tan personal que habían encontrado a la venta. La usuaria de TikTok @eva_fm00 revela que su amiga quedó en un estado de shock al ver su foto, en donde ella aparece siendo una niña, e incluso es posible observar que envía la foto a un grupo de WhatsApp.

Hasta el momento no hay más información sobre el hallazgo, ni cómo es que llegó ahí si es un objeto tan personal y tampoco se conoce si la joven terminó comprando el cuadro o solamente lo dejó pasar como anécdota graciosa que contar. En redes muchos usuarios comentaron lo gracioso de la situación, incluso algunos bromearon comentando “disculpe si salgo en el cuadro… tengo descuento? Jajaja”.

La joven no podía creer lo que estaba sucediendo. Foto: captura de pantalla.

Incluso varias personas contaron historias parecidas “Me paso lo mismo, con una foto de mi hermana, el vendedor me dijo que me podía dar la foto pero que el marco lo tenía que pagar”. Sin embargo, lo que más preguntaban los internautas era si había comprado o no el cuadro, una duda que aún no ha despejado la dueña de la cuenta.

