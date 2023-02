Ella es Kerstin Tristán, la modelo de 56 años que ha gastado una fortuna en llenar su cuerpo de tatuajes

Kerstin Tristan, una alemana de 56 años, se volvió viral luego de presumir en sus redes sociales que se ha tatuado todo el cuerpo menos la cara, empresa que le ha costado cerca de 570 mil pesos. En una sesión de fotos que subió a su cuenta de Instagram dio cuenta de que cada centímetro de su cuerpo está lleno de tinta.

En las postales se aprecian las vibrantes rosas de sus piernas, los detallados retratos de sus brazos y el estampado de leopardo de sus hombros. También tiene motivos geométricos en sus pies y por su cuello asciende una colorida mariposa.

Es todo un éxito en las redes sociales

En menos de 24 horas, la también influencer obtuvo una muy buena respuesta de sus casi 200 mil seguidores, pues tuvo miles de me gusta y cientos de comentarios, la mayoría era para halagar su figura y los diseños que lleva en su cuerpo. Kerstin se tatuó por primera vez hace una década, cuando se sentía cohibida en su piel.

Rápidamente se le hizo un “vicio” y desde entonces ha desembolsado miles de pesos. Ahora se siente mucho más segura de sí misma. Recientemente apareció en el programa “Hooked on the Look”, un show en el que cuentan las historias de personas extravagantes. "Cuando me miro al espejo, veo un hermoso prado lleno de flores que hay que amar", aseguró.

Está orgullosa de lo que ha hecho

Ha mencionado en diversas ocasiones que está orgullosa de sus decisiones y no es tímida por mostrar las “obras de arte” que se ha hecho, por lo que constantemente sube imágenes de ella en poca ropa a sus redes sociales. Tristan también ha expresado que el estilo de tatuajes en color la llenan de energía y la hacen sentir muy joven.

