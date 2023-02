VIDEO | Medio Metro no aguanta la presión de las redes sociales y rompe en llanto: “Aquí andamos para echarle ganas”

Después de haberse separado del Sonido Pirata el bailarín conocido como Medio Metro registró su nombre, como segundo paso, tras la aparición de otro joven que aseguró ser el personaje original, para que nadie lo pudiera utilizar. A pesar de manejarse en solitario su popularidad no se ha perdido, ya que ha visitado varios programas de espectáculos para darse a conocer frente a sus respectivos auditorios.

Lo que no recordó, el hombre de baja estatura, es que el volverse viral y tener fama en las redes sociales tiene un lado "B": los haters, quienes no tardaron en aparecer y hacerle la vida imposible. Ahora, tras múltiples mensajes negativos la presión cedió en sus ojos y terminó por romper en llanto desde un video que hizo para sus seguidores.

"Tantos comentarios malos que me hacen y la verdad, yo me siento feliz... y aquí andamos para echarle ganas mi gente. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho, gracias", expresó José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, tras limpiarse en reiteradas ocasiones las lágrimas. De igual manera, uno de sus amigos lo abrazó y consoló recordándole que ya le había comentado que la situación no iba a ser sencilla.

Medio Metro no fue el único en romper en llanto

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el Sonido Pirata expuso una realidad que pocos conocían sobre la relación que tuvo con Medio Metro. En primer lugar aseguró que fue José Eduardo Rodríguez quien se acercó para pedirle la oportunidad de trabajar con él y darse a conocer con el disfraz de "El Chavo del 8". No obstante, parece que aceptarlo fue una mala decisión para él, pues con su salida "no es la primera vez que me la aplica", señaló.

Otra de las cosas que salió a la luz es que el personaje siempre estuvo interesado en el dinero de una manera casi exagerada. Al final, confesó que tras buscarlo con insistencia para saber lo que estaba pasando él simplemente le dijo que se iba: "Y si lloré, sí, yo no lo niego que lloré dos días porque cuando yo le hablé le dije: 'Qué onda Medio Metro, contéstame la llamada'. No me quería contestar hasta que me dijo: 'Sabe qué, yo ya me voy a mover solo, es que el alma del grupo soy yo", reveló.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Yeri Mua pide ayuda para reportar cuenta falsa de TikTok: “Están usurpando mi identidad”

Karely Ruiz: cabello corto, pelirroja o estilo afro; los looks que más éxito le han dado a la influencer

“Ya supérame, ten un poco de dignidad”: Héctor Soberón reacciona tras amenaza de demanda de Michelle Vieth