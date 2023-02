“No es la primera vez que me la aplica”, Sonido Pirata rompe en llanto por las traiciones de Medio Metro

El tema de conversación en redes sociales no ha sido otro que el de la separación de José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, de Sonido Pirata, quien lo llevó a la fama y a convertirse en el personaje más viral del Internet gracias a su característico disfraz del "Chavo del 8" y los pasos más icónicos que llamaron la atención de millones. Tanto ha sido la euforia que la problemática ya escaló a aspectos legales ahora que el bailarín registró el nombre de su personaje y sólo él podrá usarlo.

Sin embargo, la decisión del Medio Metro ha resultado muy polémica para algunos ahora que el nuevo Medio Metro también comienza a ganar popularidad en red; sin embargo, los usuarios de redes sociales no han dudado en recordar que esta medida resultó contraria a la meta inicial del personaje. Y es que tal y como reveló Sonido Pirata en una entrevista con Yordi Rosado, fue el propio José Eduardo quien en el pasado le pidió unirse a su equipo y la separación también ocasionó que el sonidero terminara rompiendo en llanto.

Durante la entrevista, Sonido Pirata también recordó que lo que su examigo buscaba era darse a conocer y de ahí su insistencia para tratar de entrar junto al resto de personajes como la Cholondrina; sin embargo, esto también ha causado divisiones entre los fanáticos de todos, pues así como hay quienes apoyan a Medio Metro, otros más le demuestran su fidelidad al sonidero, especialmente porque también recordó varias de las traiciones del personaje con una fuerte declaración: "No es la primera vez que me la aplica".

Dentro de dichas traiciones, la primera y la más importante es la económica, pues según confesó el Sonido Pirata, "Medio Metro siempre ha andado tras el dinero con una desesperación grande", además de exponer algunas de las otras mentiras que el personaje dio en el pasado sobre su hermano. Por supuesto, todo esto y la desconfianza que Lalo le demostró a quien lo lanzó a la fama también ocasionaron el llanto del líder sonidero.

"Y si lloré, sí, yo no lo niego que lloré dos días porque cuando yo le hablé le dije: 'Qué onda Medio Metro, contéstame la llamada'. No me quería contestar hasta que me dijo: 'Sabe qué, yo ya me voy a mover solo, es que el alma del grupo soy yo", dijo.