FOTOS: Ivana Knoll sorprende con atrevido vestido plateado de transparencias

Ivana Knoll volvió a sorprender a sus más de 3.5 millones de seguidores en Instagram, la mayoría de ellos los consiguió durante el Mundial de futbol de Qatar 2022, ya que con sus atuendos acaparó las miradas en todo el mundo. En la actualidad mantiene su audiencia y comparte todo tipo de fotos de sus vacaciones, de sus rutinas de ejercicios y de sus outfits para fiestas, como en esta ocasión, que presumió su figura con un hermoso vestido plateado.

Siempre le llueven halagos. Foto: Instagram.

Ella ha hablado de lo que representó ir a Qatar, pues su vida cambió en un mes: “Llegué con 570 mil seguidores, ahora tengo más de 3 millones. Es casi el mismo número que la población de mi país", dijo en una entrevista.

Siempre sorprende a sus fans

La modelo de 30 años, quien vive en Miami, Estados Unidos, posó con un vestido plateado con transparencias y un doble escote, lo cual le permitió hacer alarde de sus encantos. Como era de esperarse, le llovieron muchos halagos y la publicación original ya alcanzó más de 115 mil me gusta y más de 600 comentarios.

Lo uso en un evento de Vogue. Foto: Instagram.

Knoll nació en Alemania, pero desde muy pequeña se fue a vivir a Croacia, por lo que ella se identifica como solo croata, donde su padre la llevaba a ver partidos, lo cual hizo que se hiciera muy aficionada; desde 2014 comenzó a apoyar a los balcánicos en los mundiales.

¿Tendrá su OnlyFans?

En una entrevista reciente, Ivana aseguró que todos los días recibe llamadas y correos de agencias que tratan de convencerla para que lance su cuenta de OnlyFans, pero ella las ha rechazado. “No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación. No pienso en un OnlyFans por ahora”, dijo tajante.

