Ivana Knoll, la modelo más hermosa del mundial, revela si abrirá su OnlyFans

Fue al poco tiempo de inaugurarse el Mundial de Futbol de Qatar de 2022 cuando su rostro fue captado por una lente, difundido en internet y en cuestión de minutos se volvió viral en las redes, desde donde los usuarios quedaron encantados ante la belleza y la espectacular silueta de Ivana Knoll, la aficionada croata que se robó el corazón de millones.

Nombrada desde entonces con el mote de la aficionada "más hermosa del mundial", la atractiva modelo rompió el internet y se ha vuelto toda una celebridad: convirtiéndose no solo en una influencer sino también en toda una representante de su país, a grado tal que desde entonces ha sido invitada a múltiples programas y noticiarios de televisión, como si de una embajadora del turismo en Croacia se tratara. Ivana se convirtió en toda una celebridad de talla mundial.

Ivana sigue enamorando a miles con su belleza. FOTO: Instagram

Ivana Knoll revela si debutará su OnlyFans

La fan de la selección de Croacia se ha convertido en una de las modelos y celebridades más buscadas en internet y sus redes sociales han crecido exponencialmente desde hace poco más de dos meses. La joven puede ahora presumir de haber alcanzado la fama mundial en poco tiempo y se ha metido en el bolsillo a millones de admiradores que esperan, y piden con entusiasmo, que debute en OnlyFans y comience a compartir contenido exclusivo.

La aficionada croata sigue siendo tendencia. FOTO: Instagram

En este tenor, la modelo croata se ha pronunciado recientemente durante una entrevista, en la cual reveló si realmente tiene pensado abrir su propia cuenta en la famosa red social azul y comenzar a vender contenido exclusivo para adultos.

TE PUEDE INTERESAR: Luly Bossa, la modelo que defiende OnlyFans como un emprendimiento: "No es pecado"

"He recibido alrededor de diez llamadas diarias y 20 correos de agencias en el que me intentaban colocar en OnlyFans. No tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan y no solo por lo que puedan pagar", se sinceró la modelo.

"Me importa la reputación: Ivana Knoll

Fue durante una entrevista con Lucas Widaman y Michale Babcok en donde la propia modelo contó que pese a que ha recibido una cascada de peticiones por parte de sus admiradores para que abra su cuenta en OnlyFans no lo hará, y que por tanto sus fans tendrán que conformarse con lo que ella publica desde su cuenta de Instagram.

Knoll reveló si piensa debutar en OnlyFans. FOTO: Instagram

“La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas; me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan”, declaró Ivana durante el encuentro, con lo que rompió el corazón de millones.

TE PUEDE INTERESAR: Ella es Key Alves, la atleta brasileña que hace millones en OnlyFans

La aficionada aseguró además que no es el tipo de persona que se dedicaría a vender contenido ya que le importa su reputación: “No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación. No pienso en un OnlyFans por ahora”, aseguró de manera contundente.

Ivana saltó a la fama durante el pasado Mundial de futbol. FOTO: Especial

Como fiel seguidora de la selección de su país, la fan de Croacia se ha convertido en todo un símbolo del mundial, de la afición y dela misma Croacia. En Qatar rompió las reglas de vestimenta impuestas por el Gobierno y se convirtió en una de las imágenes más mediáticas y representativas de esta edición mundialista.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Sara Blake cerró su salón de belleza y ahora gana millones en OnlyFans

Aida Cortés incendia OnlyFans con sus curvas y gana 500 mil pesos al mes

FOTOS: Leslie Shaw, la cantante que enamora OnlyFans y es ya una de las más vistas