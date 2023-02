Venus ingresa en Aries la Luna Nueva de HOY 20 de febrero

Este lunes 20 de febrero hay Luna Nueva, en el signo de Piscis pero además Venus ingresa en Aries este día por lo que los movimientos astronómicos y la energía que despiden tendrán gran influencia sobre todos los signos del zodiaco, por eso la astróloga venezolana Mia Astral nos explica que esta etapa nos pide disciplina, madurez y compromiso con nosotros mismos y los proyectos que tenemos en mente desde el 2022, pues es tiempo de concretarlos.

Aunque todos los años tenemos esta apertura de “apostar por un sueño”, este es el primer año en muchos que tiene la energía de Saturno. De alguna manera, esta Luna Nueva es la introducción del tránsito de Saturno en Piscis que empieza el 7 de marzo. Pasa que aunque al momento de la Luna Nueva Saturno está en Acuario, está muy muy cerca del grado de este evento. Empieza así un ciclo de manifestación, de enfocar lo que ha estado difuso, de trabajar por esa ilusión y ver qué es viable explica la astróloga.

La Luna tienen gran influencia energética sobre lo que habita la Tierra. Foto: Pixabay

Venus ingresa en Aries, así afectará a los signos del zodiaco hoy 20 de febrero

Hoy la Luna Nueva en Piscis subraya nuestra creatividad y potencia la sensibilidad y la empatía. El planeta Venus ingresa también este lunes en Aries y la pasión se dispara en el amor… Los signos de fuego Aries, Leo, Sagitario, son los más seductores del Cosmos esta semana del 20 al 24 de febrero, nos dice la astróloga española Esperanza Gracia.

También nos cuenta que el color para atraer suerte esta semana es el rosa que se asocia con el poder y la sensibilidad, así como con el romanticismo, y nos ayuda a enfrentar conflicto y suavizarlos al ser la mezcla del rojo y blanco colores que tienen pasión y serenidad, por ello es ideal para apostar estos días por el. Piscis empieza su reinado cósmico haciendo que estemos con mucha empatía con todo lo que nos rodea, por lo que tendremos más sensibilidad para lograr lo que queremos.

Aries

Tu empuje, tu brío y ese atrevimiento que tienes serán tus mejores armas para lograr lo que deseas. Tú no te detendrás ante nada y la suerte hará todo lo demás. La Luna creciente en tu signo, los días 22 y 23, te ofrece un momento muy favorable para las relaciones.

Géminis

El planeta Marte en tu signo es una inyección de energía q hace que estés imparable, y cualquier proyecto o propósito que tengas en mente puede ser un éxito. Confía siempre en tus posibilidades y no te rindas. El 26 es tu día mágico. Concierta una cita, vas a arrasar.

Tauro

La Luna creciente en tu signo, los días 24 y 25, te transmite vitalidad y optimismo, y vas a afrontar la vida con un espíritu muy positivo que te permitirá superarte y sacar provecho de cualquier situación. Vivirás el amor con mucha entrega y sinceridad.

Virgo

Es posible que se produzcan cambios a tu alrededor que te desconcierten un poco, pero la suerte se va a poner de tu parte y lo que suceda será para tu bien. Evita los enfrentamientos, aunque lleves la razón, para no quedarte sin energías, y céntrate en ti.

Cáncer

Deja atrás el pasado porque pueden llegar a tu vida buenas oportunidades para ser feliz que no debes dejar pasar. A veces olvidas que, más que a los demás, te debes por encima de todo a ti mismo. Date algún capricho y mímate para sentirte mejor.

Libra

No te precipites ni te dejes llevar por impulsos que pueden perjudicarte, y escucha tu voz interior para librarte de errores y pasos en falso. Aunque tengas que enfrentarte a contratiempos, durarán poco y te servirán para darte cuenta de tu enorme fortaleza.

Los signos de fuego Aries, Leo, Sagitario serán los más seductores. Foto: Pixabay

Leo

Con los buenos aspectos del planeta Venus, vas a tener un encanto especial que te hará destacar, y te vas a sentir como pez en el agua en cualquier situación. Algo importante se puede estar fraguando o se va a poner en marcha. Atento y que no se te escape nada.

Escorpio

Rectificar es de sabios y tú vas a tener que hacerlo si quieres recuperar la armonía y reconciliarte con alguien del que te has distanciado. Tienes demasiadas responsabilidades que no te dejan relajarte. Dosifícate y recuerda que no eres imprescindible.

Sagitario

Tus sentimientos van a ser contradictorios, con una lucha entre lo que deseas y lo que la vida te ofrece, pero los buenos aspectos de Venus pueden hacer que todo cambie a mejor. No es momento de aventurarse en nada solo; busca el apoyo de los que te quieren.

Capricornio

Es posible que te sientas cuestionado. Mantente abierto al diálogo, pero no renuncies a ser tú mismo ni a defender tus convicciones. Algo que tienes entre manos puede encontrar vía libre para su realización. Si comienzas una relación, se va a consolidar.

Piscis

Muchas felicidades, si cumples años. Con el Sol transitando por tu signo, el destino te reserva agradables sorpresas que te harán feliz. La última Luna Nueva del invierno, hoy en tu signo, potencia tus recursos y habilidades para que todo te salga a pedir de boca.

Acuario

Puede que tengas que enfrentarte a algún imprevisto que te altere, pero con Mercurio en tu signo tú estarás muy hábil y despierto, y no vas a tardar en encontrar soluciones. Afronta el amor con una actitud flexible y deja las exigencias para otro momento.

