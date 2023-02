La piñata del Babo paraliza la red por sus atrevidas perlas en cartón | FOTOS

Hace unas semanas el famoso rapero Babo del Cártel de Santa voló las redes sociales al publicar en su perfil de OnlyFans un atrevido video de su más reciente tema musical y salir totalmente al natural teniendo relaciones sexuales con una chica. El video con demasiado detalle dejó ver las perlas que se colocó en el pene para, según él, dar más satisfacción sexual. Estas imágenes le dieron la vuelta a las redes y provocaron cientos de reacciones de agrado y desagrado del fandom del Cártel de Santa y el Babo.

Después de esos días de notas y decenas de videos virales, ahora, la famosa Piñatería Ramírez se subió al tren creando una piñata casi de tamaño real del Babo; la pieza de cartonería está desnuda, muestra el cuerpo trabajado del Babo y una enorme erección del muchacho de cartón, donde se ve a detalle las atrevidas perlas blancas y su clásico tatuaje "total black" en el brazo derecho y su letras "Supreme" en la parte baja del abdomen.

El Babo y Yeri Mua de cartón. Foto: Facebook Piñateria Ramirez

La Piñatería Ramírez sacó esta edición del Babo de cartón para las parejas y amigos que se reunieron y celebraron el 14 de febrero y buscaban dar un regalo diferente y muy atrevido. A lado de la piñata del Babo también había piezas de cartonería de otros populares influencers del momento como la veracruzana Yeri Mua. Mucha gente acudió al local de piñatas para preguntar los precios y tomarse unas coquetas selfies a lado de las perlas del Babo.

Las fans del Babo amaron la piñata. Foto: Facebook Piñateria Ramirez

"Para todas aquellas que no tienen llenadera su mejor regalo de San Valentín (Esta piñata no incluye la vaselina ) Los que no llenamos ni el condón, no se aguiten", escribe en su perfil de Facebook la Piñatería Ramírez. Mientras que miles de likes y comentarios inundaron su publicación, también divertidos memes por la atrevida piñata del Babo.

