VIDEO | Paul Walker conmueve a los fans en el Super Bowl 2023, así estelarizó el nuevo trailer de "Rápidos y Furiosos X"

El Super Bowl LVII es más que un juego. Cada año, las grandes empresas de publicidad y entretenimiento buscan crear los mejores contenidos para los millones de espectadores que los apreciarán entre las pausas del evento deportivo. Desde la aparición de cantantes y deportistas en comerciales, hasta la popular presentación del Medio Tiempo, quien en esta edición presentará a la legendaria cantante Rihanna.

Las agencias de comunicación y marketing aprovechan para lanzar nuevas campañas que tengan un impacto en la audiencia. Un spot atractivo, inolvidable y poderoso. En esta ocasión, el fútbol americano nos lleva al mundo del cine, ya que durante las pausas del partido se revelará un avance de la nueva entrega Rápidos y Furiosos, franquicia que ha logrado reunir a sus mejores estrellas.

No es una falsedad cuando decimos que los fans de la saga extrañan a sus personajes y en este nuevo tráiler un personaje bastante querido hace una aparición. Para "Fast X" volverán actores como Jason Momoa, interpretando al villano "Dante" y el más esperado Paul Walker, quien fue incorporado mediante secuencias. Cabe señalar que el actor falleció en 2013 con 40 años de edad en un accidente de auto.

Luego de la perdida del actor, los creadores de la saga planearon una solución para darle una despedida digna a uno de los personajes más queridos y emblemáticos. Fue gracias a los efectos especiales y a la participación del hermano del actor Cody Walker que le pudieron brindar una despedida a la celebridad, quien apareció en la última película manejando un auto y dejando un mensaje de "buscar nuevos caminos". Una escena junto a Vin Disel al ritmo de la canción "See You Again".

En el adelanto de 'Fast X' se muestra cómo el plan de los personajes interpretados por Vin Diesel y Paul Walker dejaron a su rival Dante sin nada y al borde de la muerte, lo que ha estimulado su deseo de venganza en esta nueva película. Hay que recordar que esta nueva producción fungirá como una especie de homenaje para los personajes originales, una forma de agradecer a los amantes de la saga de autos.

Entre las apariciones y regresos se encuentran Jason Statham, como el personaje de Ian Shaw. La presencia de Michelle Rodríguez, el exluchador John Cena y la aparición de Bree Larson como nuevo personaje y al indiscutible Vin Diesel. Uno de los ausentes en esta nueva entrega fue Dwayne 'The Rock' Johnson, quien se dijo tuvo un conflicto con el actor que da vida a "Dominic Toretto".

“Rápidos y furiosos 10? está programada para ser estrenada en Estados Unidos el 19 de mayo de 2023. Mientras tanto, a los cines de América Latina llegará el 18 de mayo.

