Diego Cocca es presentado como nuevo DT de la Selección Mexicana

Este viernes 10 de febrero, la Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la llegada de Diego Cocca como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de cara al proceso mundialista de la Copa del Mundo 2026 Canadá, Estados Unidos y México.

En conferencia de prensa, Rodrigo Ares de Parga, director de la Comisión de Selecciones Nacionales, presentó como técnico al argentino que en los últimos meses estuvo a cargo de los Tigres de la UANL y obtuvo un bicampeonato con el Atlas de Guadalajara.

Por otra parte, Jaime Ordiales, director deportivo de las selecciones nacionales de México, reconoció el trabajo que ha realizado el argentino Diego Cocca en los últimos años que ha dirigido en México. Aseguró que su experiencia en Liga MX le ayudará a conseguir los objetivos que buscan.

En sus primeras palabras como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca agradeció la oportunidad que le ha brindado México para desarrollar su carrera como futbolista y director. Aseguró que su principal objetivo es ayudar al crecimiento del futbol nacional.

"México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como Técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a su Selección es un privilegio y una oportunidad que no podía dejar pasar", apuntó.