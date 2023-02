Diego Cocca, el enemigo público uno en Monterrey y medios alineados

Todavía ni siquiera firma Diego Cocca como director técnico de la Selección Mexicana, y la campaña de desprestigio que ha comenzado desde Monterrey y algunos medios alineados a intereses en contra de Orlegi ha sido descomunal.

Y aunque resulta difícil estar de acuerdo con ellos por la manera en que viven y piensan el futbol, lo que sucede en Monterrey resulta normal, orgánico, ante lo que consideran una alta traición de parte de un hombre que les había “dado su palabra” de que se mantendría con los Tigres.

Por eso vemos que en los medios regiomontanos le dedican tantos minutos a un hombre que no quieren ver ni en pintura y que hasta los aficionados de Rayados se unen a la causa, ya que ni a ellos les ha parecido la manera en que abandonaron al acérrimo rival. Pero, insisto, es algo que sale de manera espontánea, así son en Monterrey, así viven el futbol.

Sin embargo, lo que en las últimas horas (y en los siguientes días también) se escuchará en algunos medios, que ya en otras ocasiones han manifestado su línea editorial en contra de todo lo que huela a Alejandro Irarragorri, resulta terrible.

Porque la decisión de llevar a Diego Cocca a la Selección puede estar basada en el gusto de uno de los dueños, o en dos, o tres.

Pero de ahí a dar a entender que es más por una cuestión de negocio con su promotor, el también argentino Christian Bragarnik, o que es lo peor que le ha pasado al futbol mexicano, no es más que una evidencia del lado del grupo futbolístico en el que están.

Sobre todo, cuando se les olvida que como compañeros tienen a exfutbolistas que también podrían ser señalados de tener intereses, o que otros promotores, sino es que el mismo que hoy ponen como el Diablo representan o les han llevado a distintos personajes para comentar en sus programas.

Hoy se ha perdido el foco de lo realmente importante con tal de quedar bien con Grupo Pachuca.

Y lo que preocupa es que sigue sin existir un verdadero plan de desarrollo para el futbol mexicano que enriquezca a las selecciones nacionales. No hay un trabajo en conjunto y, como siempre, cada quien va por su lado, porque así le conviene, pero cuando hay una toma de decisión, como la de llevar a Cocca al Tri, si brincan y mandan brincar a su gente.

Eso es lo que se debería criticar, no si Cocca es un mercenario, porque mal técnico queda claro que no es. De ahí a que nos pueda gustar su estilo de juego o que pensemos que es el ideal para un equipo como México, en una zona de la Concacaf, es muy diferente.

Esta guerra entre Grupo Orlegi y Grupo Pachuca se ha vuelto a llevar en medio al futbol mexicano: desde que Jesús Martínez no aceptó ir al nuevo Comité de Selecciones Nacionales, y ahora con esta sorpresiva contratación de un hombre que hasta hace una semana no estaba en el radar. Es algo parecido al tratar de medir quién tiene más poder. Todavía no firmaba Cocca y ya tenía puesto el traje de enemigo público número uno, imagínense si no gana la Nations League o la Copa Oro….

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ