¿A qué huele el espacio, según los astronautas que lo han visitado?

Cuando pensamos en el espacio, usualmente imaginamos un vasto vacío oscuro y silencioso. Sin embargo, lo que pocos consideran es su aroma. Sí, aunque parezca inverosímil, el espacio tiene un olor y los astronautas que han tenido la oportunidad de experimentarlo lo describen de maneras fascinantes. Desde el olor a carne asada hasta reminiscencias de pólvora gastada y metal de soldadura son las descripciones que algunos astronautas han mencionado.

Curiosamente, este peculiar olor ha capturado tanto la atención que incluso se ha transformado en una fragancia: Eau de Space. Este producto para después de afeitarse no es solo un producto comercial, sino también una herramienta de entrenamiento para preparar a futuros astronautas para las sorpresas olfativas del espacio. Sin embargo, el origen de este aroma espacial es un tema de debate entre los expertos.

Los astronautas perciben diferentes aromas. Foto: Freepik.

¿Por qué hay olores en el espacio?

Una teoría sugiere que los rayos ultravioletas del sol reaccionan químicamente con el oxígeno en la Estación Espacial Internacional, generando este olor característico. Otra posibilidad apunta a las explosiones estelares como la fuente de estos aromas. Estas explosiones generan hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos presentes en el carbón, los alimentos y el petróleo, y conocidos por su olor desagradable.

Son experiencias muy extrañas. Foto: Dall-e.

Los astronautas han compartido sus experiencias personales con este olor. Dominic Antonelli de la NASA describe el espacio como un olor diferente a cualquier otro, mientras que Don Pettit lo compara con un aroma metálico y dulce, similar al de los humos de soldadura. Kevin Ford agrega que es un olor inolvidable y completamente único.

¿Es cierto que el espacio tiene olor?

Sin embargo, como señala Miranda Nelson, controladora de vuelos espaciales, aún faltan datos concretos de estudios oficiales para confirmar estas hipótesis. Y, según el astrofísico Ofek Birnholtz, nadie ha respirado directamente el espacio y ha sobrevivido para contarlo.

En realidad nadie ha podido oler el espacio. Foto: Dall-e.

La descripción del espacio como metal caliente, carne quemada y soldadura metálica no solo es fascinante, sino que también ofrece un vistazo a un aspecto del espacio que usualmente no consideramos. Steve Pearce, un bioquímico que colaboró con la NASA para crear la fragancia Eau de Space, basó su trabajo en estas descripciones astronautas, aunque reconoce que son pocas las personas que han tenido la oportunidad de experimentar realmente el olor del espacio, según recogió el diario The Daily Star.